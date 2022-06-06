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華泰開放App平台 邀中小券商「加盟」 新股熱潮暫退 冀推理財產品吸客增銷售

標籤：經濟

【明報專訊】早前券商一通宣布結業，引發本地中小型券商生存空間的關注。中資券商華泰國際董事總經理朱亞莉表示，公司現時正洽商向其他券商提供接入旗下自家交易手機應用程式（App）「漲樂全球通」服務，以分佣模式收費，目前已有10家本地中小型券商簽訂合作協議「加盟」。她又提到，未來希望將重點放到財富管理上，並計劃今年內推出「定開基金」產品。

明報記者 葉翠

朱亞莉表示，傳統券商向來主攻分行服務，在第五波疫情衝擊下，加上互聯網券商顛覆用戶使用習慣，未能轉型的券商所受打擊尤其明顯，預計結業潮將維持一段時間。

事實上，今年僅過5個月，已有31家本地券商結業或暫停營業，當中更不乏一些老牌券商（見另文）。

去年新股市場暢旺，投資者借入孖展動輒逾百億，但今年受累環球股市氣氛「風光不再」，年初以來最多僅錄十多倍，連帶券商孖展收入大受影響。華泰在中資科技股招股熱潮時，借出供認購的孖展金額亦名列前茅，惟朱亞莉表示，抽新股熱潮已過，難料近期會否再出現下一輪熱潮，因此現時把業務重心轉移至財富管理，冀透過理財服務「吸客」，增加相關產品的銷售。

「樂盈寶」餘額理財 逾萬用戶參與

漲樂全球通上月中推出「樂盈寶」餘額自動理財服務，朱表示，約半個月內已吸引逾萬用戶參與，資產管理規模（AUM）近10億元，目標年底資金規模增至50億元以上。她又稱，正乘勢研發「定開基金」產品，模式類似銀行定期存款，以較高息率吸引投資者鎖定較長投資期，初步擬設定鎖定期為半年或一年，基金每次到期便開放申購、贖回等操作，爭取年底前正式推出。

朱提到，目前漲樂全球通用戶總數逾60萬，下載量超過100萬，當中大多數是本地客，相信「樂盈寶」可為漲樂全球通帶來新客源，冀年底有逾半用戶來自新客。她又稱，「樂盈寶」目前投資的基金產品與華夏基金聯手推出，因其收益率較高，不排除日後擴大產品選擇範圍。

擬年底進軍星洲 藉此打入東南亞

至於客戶投資偏好方面，她留意到，年初至今陸續有客戶表示對越南市場感興趣，預料東南亞將成為大勢所趨，未來關注度或會從越南轉移至印尼等其他東南亞市場。不過，考慮到外匯風險、資訊可讀性低等因素，她建議先投資於共同基金或ETF（交易所買賣基金）等產品。她又稱，漲樂全球通擬年底進軍新加坡，冀藉此打入東南亞市場，目前正籌備相關牌照等事宜。