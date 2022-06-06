德杰：客戶查詢虛擬資產牌照「升級」增

至少7金融機構擬申請

黃柏維指出，證監會已向業界發通知，要求管理基金如果需要購買資產佔其組合逾10%者，便需要申請將俗稱「9號牌」的資產管理牌照升級，當中要求包括要有特定的內部監控安排、轉移資產亦須按照相關的合規安排處理。

黃柏維表示，德杰在過程中會扮演客戶與監管機構之間協調的角色。他認為，證監會對業界參與虛擬資產管理業務上，態度顯得較前開放，客戶查詢亦較前增加，當中涉及金融機構包括銀行、證券行等。他指今年首3至4個月，「每隔一兩星期就有人查詢」，惟作出查詢的客戶是否落實將牌照升級，他估計仍需時考慮。不過，隨着新規將於7月底落實，他預料將有助給予專業投資者透過私人銀行投資虛資資產及相關投資產品。

單純買賣虛幣 審批速度較快

以黃柏維所見，申請牌照升級的金融機構，以參與買賣虛幣的基金佔多數，並且以私募形式運作，新成立的虛幣機構查詢個案亦見增加。據他所知，單純買賣虛幣申請個案審批速度較快，但如果基金涉及不同的交易策略，例如槓桿、質押、套戥甚至激進投資等，審批上料會較嚴謹及需時。

德杰資深律師陳政匡補充，市面已大概有7家金融機構將牌照升級。據他所見，近期部分申請需時半年或以上才獲得證監會批准，感覺上審批處理過程較嚴謹。

至於監管虛擬資產管理業務方面，黃柏維指出，市場似乎仍在摸索當中。對於監管機構目前傾向將虛擬資產歸類並利用證券相關法規規範運作，但他提到「虛擬資產不會如證券般，會有股東投票機制又或者有分紅權。如使用傳統證券法規監管，未必適用」，他認為，長遠應考慮成立專責部門負責監管。