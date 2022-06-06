陳茂波：繼續豐富本港金融市場多元發展

保險相連證券再度發行

陳茂波指出，過去本港已推出「保險相連證券資助先導計劃」強化作為國際風險管理中心的功能。而日前本港第二度迎來保險相連證券（Insurance-linked Securities，ILS）的發行，金額達1.5億美元，目標為日本颱風造成的行業損失提供保障。這上年度財政預算案中推出「保險相連證券資助先導計劃」後，第二次有ILS在本港發行。

陳茂波又以債市發展為例，指香港目前是繼中國內地和韓國之後，債券發行量在亞洲（除日本外）第三大的地區。由他擔任主席的「香港債券市場發展督導委員會」去年全面檢視了本港債券市場的「生態系統」等。

除了發行政府債券，政府去年推出了為期3年的「綠色和可持續金融資助計劃」，資助合資格的債券發行人和借款人的發債及外部評審服務支出。計劃推出一年以來，已批出近100宗申請，資助額合計約1億元。早前，進一步把申請外部評審費用資助的最低貸款額門檻，由2億元降至1億元。

陳茂波又稱，離岸人民幣業務也是香港未來必須繼續着力發展和推動的重點工作。展望未來，香港會循多方向進一步推動香港離岸人民幣生態系統的發展，提供更多以人民幣計價的投資工具和渠道，以及穩妥高效的匯兌，匯率風險和利率風險的管理工具等財資服務等。