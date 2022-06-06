新意網促科技園確保土地發展創科

新意網為新鴻基地產（0016）旗下數據中心營運商，該公司於2018年入稟申請司法覆核，指科技園多年來管理旗下將軍澳工業邨數據中心，一直容許以廉價承租的營辦商Global Switch涉嫌違規分租予第三者；高院在2020年曾判新意網敗訴，同年該公司申請上訴，至上月底宣布其上訴得直。

新意網指香港科技園理應採取充分合理措施以執行其租約條款，禁止該等營運商分租場地予第三方，或容許第三方佔用場地，又指科技園必須盡快予以糾正，確保營運商全面遵從租賃契約條款，否則他們需將土地歸還科技園或政府作適當用途。

指倘未善用土地 應作其他重要用途

新意網促請科技園董事會及管理層應進行徹底調查，確保所有土地都是恰如其分地用於推動創科發展。這不僅是要杜絕違反租約行為，也是一個法定機構理應善用香港土地資源的表現。該公司稱，工業邨內有相當數量地塊被閒置或沒有被充分使用，而且不少租用工業邨土地的公司已不能促進香港創科發展。科技園必須重新分配土地。如果有未能善用的土地，科技園應歸還政府作其他重要用途，例如興建更多公營房屋。