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瑞聯韋立民：歐美通脹被低估 股市續波動

【明報專訊】雖然受惠內地疫情受控、企業復工復產，恒指上周上升384點或1.86%，惟值得注意的是，在多名美國商界領袖看淡當地經濟（見表）後，美股三大指數上周均下跌約1%，道指、標指及納指今年以來則分別下挫9.46%、13.8%及23.22%，假如美股繼續下跌，也不利港股延續升浪。瑞聯財富管理首席投資總監韋立民（Norman Villamin）警告，市場現仍低估美國及歐洲通脹風險，預料過去10年全球股市穩步上升的好日子已過去，未來將迎來更多的不確定及波動性。

俄烏戰爭現已持續逾100日，由此觸發能源及食品價格急升而推高通脹。市場普遍認為美國通脹在3月見頂後已有回落迹象，但韋立民認為這想法太樂觀：「市場對美國及歐洲通脹預期仍然過分樂觀，物價上升將會更快，而且升勢亦會延續得比預期更長。」

美國聯儲局3月加息0.25厘後，上月再加息0.5厘，本月及下月料各再加息0.5厘。韋立民表示，雖然歐盟現時主要受累於能源及食品價格上升所帶來的通脹，惟他相信，這會傳導至租金及其他經濟環節，因此歐洲央行料快將跟隨美國聯儲局加息，加息時間較原先的計劃提前，「美國現正出現由薪金上升帶動的通脹，歐洲將會跟隨，因此歐洲央行最快於下月便要首次加息壓抑通脹。」

美經濟衰退料更頻密

今年以來不論美國以至全球股市均表現不理想，不少客戶請教韋立民，市况何時才會回復正常，而他每次也會請客戶面對現實：「過去10年全球股市穩步上升的情况不會再出現，我們將會在金融市場中看到更多不確定及波動性。」

韋立民解釋，過去10年全球通脹持續低企，央行不需要大幅加息便可壓抑通脹，有利經濟增長的環境已經過去，現時央行需要大幅加息才可壓抑通脹，而這可能導致經濟衰退：「對於央行在加息過程中能實現經濟軟着陸，我並非十分樂觀，過往的經驗亦顯示這樣難度很大。」他認為美國可能即將出現的經濟衰退潮，每次收縮程度料不及2020年第二季新冠疫情所帶來的突然衝擊，但出現經濟衰退的頻密度會更高。

即使經濟不明朗 個別公司仍有增長

根據過往經驗，美國經濟衰退之前，當地股市往往會先出現熊市，即美股三大指數由高位下跌20%或以上，目前納指已出現上述跌幅，標指及道指表現則相對較佳。韋立民分析，即使目前美國經濟環境不明朗，但仍有上市公司的優質管理層可以找到業務增長機會，而難度無疑比以往更高，因此不同上市公司估值的差異亦將更大。

■往績回顧

去年底測中

美加息壓樓價

在去年12月16日見報的「名人樓市論壇」中，韋立民表示，去年美國樓價急升，原因是疫情打擊供應，而且當地按揭利率低、實質負利率及通脹預期強亦帶動置業需求，而租金正跟隨樓價看漲，並為整體通脹帶來壓力，故他預期，聯儲局今年將加息，引領按揭利率回升，令當地置業需求及樓價轉趨平穩，避免出現樓市泡沫。

美國30年定息按揭利率近月持續上升，上周收報5.08厘（見圖），而當地樓價亦因此已升勢放緩，可見韋立民預測美國經濟、貨幣政策及資產市場表現往績可靠，因此他今次的分析亦值得重視。

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