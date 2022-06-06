電動車威馬控股突圍不易 行業高增長期 銷量去年跑輸大市

撰文：旻晞

新行業增長快、虧損大，也不單是新能源汽車行業的獨有處境，但凡一個新行業要平地一聲雷急促發展，大量的前期投資在所難免。一如本港一眾生物醫藥股份，僅在研發階段，有的甚至連收入也沒有。

不過，沒比較沒傷害，即使整個行業也在苦候豐厚回報的時候，每家企業的發展步伐始終會有快慢之分。內地新能源汽車的領先企業，即俗稱的「蔚小理」——蔚來（9866）、小鵬（9868）和理想汽車（2015）先後來港上市，論銷量或銷售收入，都大幅領先威馬，更重要是3家公司至少已錄得毛利，而威馬去年毛損卻仍然高達19億元（人民幣，下同），按年擴大67%（見圖1）。

SUV純電動本土車龍頭

據集團臨時招股文件介紹，灼識諮詢報告及乘聯會資料顯示，2021年威馬的電動SUV銷量在中國主流市場純電動車製造商中排名第一，於電動汽車銷量及智能電動汽車銷量均於中國主流市場所有本土製造商中排名第三。由於後者銷售排名只計算本土品牌及純電動汽車，故未有包括Tesla及生產混能增程式汽車的理想汽車在內，而首兩位依次為蔚來及小鵬。

虧損連年擴大 經營現金流未止血

儘管威馬於「純電動汽車」有排名第三的美譽，但實際銷量距離本土品牌首兩名，甚至與「被排除在外」的理想汽車相比，仍有大段距離，且逐漸被拋離。即使作為新能源汽車「第二梯隊」生產商，威馬去年銷量4.4萬輛，其實亦不及另一家新能源汽車生產商哪吒汽車的6.9萬輛（上述報告未有計算哪吒於增程式汽車的銷量），同時在威馬「車尾燈」後，還有全年銷量4.3萬輛的零跑汽車在急起直追（見圖2）。

若從銷量增幅量度，威馬去年表現亦未如人意，即使去年全年集團銷量接近過去3年累計交付總和，但按年銷量增幅76%，與去年中國電動汽車整體銷量按年增長1.7倍相比，顯然「跑輸大市」。收入增速不及成本上升速度，令集團仍未錄得毛利；加上行政、研發成本高企，過去3年這兩方面支出佔收入分別為98.3%、102.6%及70.7%。集團虧損連年擴大，進而令經營現金層面仍未能「止血」。過去3年，威馬於經營活動所用現金淨額，分別是26.45億、23.18億及31.87億元淨流出，集團經營層面現金有如黃河之水，奔流到海不復回，故自然需要不斷融資，以維持集團營運。截至去年底集團總借款達99億元，總負債淨額為205億元，而2020年底為資產淨額16億元。去年單是於財務成本便高達8億元。

威馬去年銷量跑輸大市，具體原因難以蓋棺論定，但集團旗下主打汽車「EX5」型於2020年10月至去年1月，先後發生5宗「自燃」事件；及至去年12月再發生3宗自燃事件，或多或少影響了集團的品牌聲譽及銷量。當中，2020年5宗自燃事故發生後，集團召回1282架EX5汽車，並更換動力電池，集團當時指成因主要是第三方供應商的生產流程令電芯混入若干雜質，可能導致短路及熱失控。惟去年的自燃事件，集團至今未見有召回車輛，亦無披露事故原因，臨時招股文件只表示，截至最後實際可行日期，相關監管機構正在調查該等事件的部分原因。

多宗自燃事件礙銷情

總括而言，威馬作為內地新能源車的「第二梯隊」，上與「蔚小理」的差距擴大，下有其他競爭對手急起直追。而截至去年業績所反映，集團銷售層面仍是跑輸大市、虧損逐年擴大。今年第一季更受到內地疫情及零部件供應緊張所拖累，銷量僅7476輛。因此，今年集團能否藉上市集資而否極泰來，仍存有很大疑問。

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