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大新：5月個貸放款額增兩成 下半年個貸息或升至2厘

標籤：經濟

【明報專訊】今年首季本港爆發第五波疫情，零售市道慘淡影響個人貸款市場，大新銀行（2356）總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，2月和3月晚市堂食暫停令個人貸款金額有所下跌，不過4月重新放寬限制後，市民對經濟前景展望好轉，5月份個貸放款額已回到1月水平，按年已錄兩成升幅。他預期，今年餘下時間客戶對個貸續有需求，可維持目前增長，期望全年個貸放款額可以有逾一成的增長。

明報記者 歐陽偉昉

大新分期貸款目前最低利率，特選客戶為1.38厘，一般客戶為1.88厘，貸款期12個月，推廣期至本月底完結。市場預期今年美國將加息至2.5厘，1年期港元銀行同業拆息年初至已累升2.15厘至2.58厘，鄧子健認為目前加息軌迹下，個貸利率下半年無可避免上調，或會升至2厘水平。

投資者不捨得沽「蟹貨」 帶動個貸周轉需求

對於屆時會否影響客戶借貸意欲，他認為個貸3厘以下也不是高息，客戶有需求還是會借貸。除了消費復蘇的相關需求，股市下跌時投資者不捨得沽出「蟹貨」，也帶動個貸周轉需求。該行近年加強數碼服務能力，分行亦有職員幫助客戶制定貸款計劃，他認為過去部署正在發揮成效帶動增長。

年初疫情亦打擊中小企貸款，鄧子健稱，至5月時亦已恢復至與去年同期持平水平，東主們預期經濟前景好轉，有更大信心融資重整業務。不過，目前該行貸款多是來自政府八成和九成信貸擔保貸款，他認為，若今年中港可正常通關，可帶動貿易融資需求，推動業務增長更快。

銀行體系結存充裕 暫不會主動上調按揭定價

相對個貸銀行能將資金成本上升轉嫁客戶，銀行若要提升主流按揭貸款的H按息口封頂上限，則很視乎大型銀行是否提高最優惠利率（P）。鄧子健指出，雖然H按每月利率按1個月拆息而定，但銀行安排資金的成本以1年利率為指標，整個行業按揭息差也會收窄，若拆息快速上升，則無可避免要上調按息定價，不過目前銀行體系結存充裕，相信暫時不會出現這種情况，而該行亦不會主動上調按揭定價。

利率上升也增加銀行吸納存款利息成本，大新上月底將100萬元以上12個月定存利率加至2.3厘。對於如何改善息差，鄧表示該行會加強與客戶關係吸引他們在該行進行日常交易，並提升吸收低成本活期儲蓄存款（CASA）能力。他指現時可在分行處理中小企業務的銀行不多，該行今年將有15間分行設立中小企中心方便客戶，同時為新客戶送贈一年勞保，亦向高級中小企帳戶提供較優惠利息和手續費等。