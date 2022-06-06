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三跑中亞區樞紐中心3期年底啟用 DHL：貨運量可提升五成

標籤：經濟

【明報專訊】今年適逢國際速遞公司DHL Express在港投入服務50周年，上月底在推出「DHL智取櫃寄件服務」，在機場第三跑道的中亞區樞紐中心第三期擴建部分亦將於今年12月啟用，貨運量可較現時提升五成。DHL香港及澳門高級副總裁暨董事總經理吳志忠表示，本港經歷逾兩年疫情「逆風」，認為今年是市場尋找「平衡點」的一年。

吳志忠表示，過去客機腹艙屬物流鏈重要一環，因疫情爆發遭到打擊，DHL在全球擁有據點以及飛機團隊，令集團業務在疫情下反而迅速增長；現時全球客運市場逐漸恢復，港府最近亦放寬檢疫措施，期盼年內能有更多客運飛機返回市場，緩解貨運市場供應緊張的狀態。

自動化貨件處理系統提升效率

吳志忠稱，看好香港貨運市場，儘管本港對外防疫政策與其他各國不同， 但港人對海外電商需求強勁，本港亦享有地埋優勢。DHL在三跑的貨運中心將於12月完成擴建工程並投入服務，成為DHL在全球三大樞紐中心之一；吳指出，選址香港主因航機均可在4小時內抵達亞太區及珠江三角洲地區內主要城市。

他又稱，中亞區樞紐中心將採用自動化貨件處理系統，能有效提升貨件處理效率，加上現時本港繁忙時段處理貨物的狀態相當飽和，當第三期擴建部分完全投入服務後，可提升現時貨運量五成。

吳志忠表示，公司在港扎根50年，見證速遞市場隨俗為變，特別近年疫情加快供需兩方對速遞服務趨向數碼化和自動化。他表示，5月底推出「DHL智取櫃寄件服務」，客戶可透過網上完成寄件手續，再到DHL智取櫃投寄貨件，寄件手續全程由客戶自行完成，毋須到有客服的速遞中心處理，客戶寄件時間可更彈性。目前全港有17個智取櫃點提供該服務。