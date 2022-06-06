moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

冀將末期癌症變成慢性病

【明報專訊】合成化學暨分子生物學有限公司（LSCCB）這次與Invitrocue香港分公司簽訂協議，展開為期5年的戰略合作關係，還邀請到歐洲著名的癌症專家拉斐爾．羅素醫生（Rafael Rosell）以個人身分參與計劃，為該公司提供顧問意見。據悉，拉斐爾．羅素為西班牙巴達洛納IGTP醫院分子及細胞腫瘤學實驗室主任，以及巴塞隆拿Quiron Dexeus大學醫院羅素腫瘤研究所（IOR）的首席醫學家兼總經理。

合成化學暨分子生物學有限公司總裁、香港大學化學系教授支志明表示，特別希望將晚期的肺癌、肝癌和鼻咽癌等轉化為可以治療或控制的慢性病，令患者的存活期大幅延長，同時大幅減少副作用。

他解釋，晚期癌症治療方案選擇比較少，例如無法進行外科手術，藥物的選擇也較少，通常是用化療藥。以晚期肺癌常用的兩種化療藥「順鉑」（Cisplatin）和「卡鉑」（Carboplatin）為例，前者療效較好，但副作用較強，年紀大的病人很難使用；後者副作用較小，療效卻不夠強。

LSCCB研發了新一代化療藥，從初步體外癌細胞測試來看，其療效不錯。支志明希望，透過更長期體外癌細胞測試和人源小鼠測試，證明到這種新一代化療藥不但療效強，副作用亦較小，不止能夠抑制癌細胞，還能夠殺死癌細胞，至少在5年內不復發。

計劃測試中西藥混合療效

此外，他亦計劃測試一些中藥單方及複方，以及將中西藥多種療法混合的療效，希望至少可以測試到10多種中藥、數十種西藥以及免疫療法等組合。

Invitrocue香港研究員黃琳指出，體外癌細胞測試和人源小鼠測試各有優點。前者的做法是，從患者身體抽取小部分腫瘤組織，在體外的受控環境下，以3D技術培植他的癌細胞，待兩星期後形成患者的「腫瘤類器官」，用來測試多種抗癌藥。由於腫瘤類器官患者體內癌腫瘤極相似，所以能夠模擬出患者體內癌細胞對不同化療藥和標靶藥的反應，包括抗藥性。

這種測試優點是成本低、需時短，幾星期可以一次過測試出多種抗癌藥的效果，約3.5萬元已可以測試到8種化療藥或標靶藥。但缺點是只適用於實體癌腫瘤，血癌和淋巴癌並不適用。此外，由於在體外培養的只有癌細胞，並沒有人類免疫細胞，所以不能用來測試免疫療法。

至於人源小鼠測試，沒有這些限制。但其成本會高得多，所需時間亦較長。另外，體外癌細胞測試是屬於個人化的藥物測試，而LSCCB的計劃是希望找出適用於某一類人的藥物，而非某一個人的藥物，所以不能單靠體外癌細胞測試。

[新經濟新天地]