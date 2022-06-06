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李澄幸：多元貨幣保單 適合教育儲蓄

【明報專訊】理財的本質是「要用錢時有錢可用」。事實上，專業的理財策劃，很多時也是圍繞這個核心的理念出發，而不單止考慮潛在回報。股票無疑是回報最高的工具，惟碰上今年的市况，如果又碰上退休之年、意外要錢應急或子女升學等必須用錢的情况，即使股票正值「賤價」也得沽出。

人生多變 子女教育不能延誤

其實，以上都是老問題了，包括陳女士的疑惑也是，但可以肯定的是，儲蓄保險比其他投資工具較具確定性，確保子女在升學之年，可以累積到與目標相若的金額，這都解釋了過去多年，為什麼很多家庭考慮用儲蓄保險準備教育經費。不過，由於保險產品也是不斷進步的，近日有一些更方便投保人轉換保單貨幣的新產品推出，統稱「多元貨幣保單」，再掀起一些應用上的討論。

從消費者角度，關於保單的貨幣選擇，一直也有需求，相信市場也樂見有更多元化的產品。筆者經常強調「理財以人為本」，故希望再次從用戶及策劃角度看，多提供一些意見給陳女士參考。

首先，儲蓄保險是值得配置的工具，特別針對特定而不容有失又不能延誤的人生目標，子女升學正是個好例子。子女升學的確不能因經濟環境影響而延誤。惟人生計劃多變，一個可能長達16年的儲蓄計劃，中間有變化也不足為奇，比如子女升學目的地，自然也涉及預算的轉變，不同國家的貨幣或匯率變化自然又是關注之一，多元貨幣保單正好提高這方面的靈活度，容許轉換貨幣，更能配合這些變化，某程度上也進一步強化了儲蓄保險作為教育經費的功能。同樣道理，多元貨幣保單也適合未來有意在外地退休的朋友考慮，用作累積退休儲蓄。

至於陳女士關於月供ETF或基金的提問，首先是長線這一點，如果是「專款專用」，無論是保險、ETF還是基金真的沒太大差別，同樣是十多年後才使用，所以從策劃角度而言，保險沒有明顯的缺點，反正在剛投保的早段也不會有提款需要。筆者認為ETF或基金也是好選擇，但需要比較主動管理的能力，愈接近子女升學之年愈需要關注組合的變化，這點又與個人的投資經驗或風險承受能力有關，陳女士宜考慮自己情况，設定不同產品的配置比例。

最後，由於疫情的關係，可能令多很多家庭都明白經濟環境多變，所以做決策前不妨多留意以下幾點。第一，綜合檢視自己的現金流、儲蓄目標、供款的年期及金額。第二，也可留意保單是否有暫緩供款等的條款。

香港財務策劃師學會主席

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[李澄幸 理財信箱]