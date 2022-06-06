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張玉峰：美股好淡爭持 Visa具抗跌力

【明報專訊】美股好淡爭持的棋局未解，部分投資者一直物色顛覆市場、具革新能力的公司，尋求在困局中突破。不過，「新」並非揀股的唯一標準，筆者今期就想跟讀者分享一間在市場上看似不太耀眼、被視為沒有增長能力的「舊」公司Visa（美：V）。

芸芸金融科技公司中，市場焦點大多落在PayPal（美：PYPL）、Block（美：SQ）等股份，相比之下，Visa就好比一個老人家。惟傳統公司並非失去競爭力，Visa在全球市場的佔有率有目共睹。據市場統計，目前全球約有38億張Visa卡，支付總額達數萬億美元。隨着無現金交易的趨勢更為熾熱，使用信用卡消費的人數理應節節上升，故促使Visa繼續發行更多卡並增加其支付量交易次數。另外，電子錢包的普及亦利好Visa的收入。

股指同業大瀉 Visa今年僅跌2％

Block和PayPal等所謂金融科技顛覆者相比，Visa的股價表現更加出色。回顧年初至今的走勢，Visa在大風大浪的市况之下，累計僅走低2%，而PayPal及Block分別急挫55%及45%，表現高下立見。Visa硬淨的表現更勝標普500指數，後者年初至今亦跌14%。

Visa跑贏同行的一大原因是其龐大的「護城河」和交易數量。該公司在2022年第一季度的交易量就超過600億筆，按年增長約19%；PayPal則錄得52億筆交易，按年增長約18%。另一重點就是Visa的利潤率非常高，毛利率約為79%，淨利潤率約為51%。這意味即使Visa產生較正常情況更多的成本，巨額利潤亦有能力彌補這一點。

部分人可能擔心通脹或拖累信用卡收入。事實上，Visa的大部分收入是通過自動增加的費用產生。若通脹導致價格持續上揚，Visa的費用也會隨之上升。尤其是Visa最近還提高了「刷卡費」，以便在通脹的大環境下提高賺錢能力。

刷卡費提高「抗通脹」能力

要指出的是，Visa在市場上面對的其一風險，是終止在俄羅斯的業務。無可否認的是，公司退出俄羅斯市場會令其總交易量和支付量減少，削弱收入。另一風險則是公司有可能面對經濟衰退風險，當中非必需品的交易和支付量可能會減少，從而導致收入下降。

即使Visa面對着一些未知的風險，但該公司仍較競爭者處於更好的位置。由於透過Block或PayPal購買的產品通常是可自由支配的商品，故與Visa相比，兩間公司所受到經濟衰退的影響可能更大。

整體而言，筆者認為Visa有一個充滿希望的未來，其支付量大並擁有寬闊的護城河。而且公司在未來一段時間面臨的風險亦不大，有能力抵抗通脹和經濟衰退的不利因素，亦不像競爭對手要受到電子商務放緩的負面影響。考慮到上述利好及利淡因素，以及股票接近合理價值，投資者不妨密切注視Visa的動態，配合自己的投資策略來部署。

惠峰國際發展董事

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[張玉峰 世界為觀]