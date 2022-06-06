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私人銀行開戶盡享服務優惠

【明報專訊】如市民手上有豐厚的流動資金，其實不同銀行帳戶可以有多種優越體驗。比較市面上多家銀行，要成為私人銀行客戶需有800萬元或以上資產，多家銀行都提供全天候投資理財服務。個別銀行為私銀客戶提供不同貼身服務，如星展主打旅遊升級服務、恒生提供希慎集團Club Avenue會籍，可按個人需要選擇。

明報記者 黃清瑤

■恒生

成為恒生銀行Signature優卓理財客戶，戶口須在過去12個月維持800萬港元或以上，就可享有財富管理服務，包括投資、保險、外匯、證券貸款專家顧問，另享24小時客戶服務，可隨時隨地管理財富。專屬禮遇方面，則分為悠閒消費、餐饗、醫療保健及生日禮遇。當中獲邀請客戶可參與希慎商場Club Avenue會籍，可獲綠卡免費會籍、6張利園區免費泊車證、6張Club Avenue貴賓室蘭區免費訪客證。成功申請綠卡會籍並指定期內消費6萬港元，就可升級優惠至紅寶卡會籍及享有1000元商戶購物禮券、12萬Club Avenue獎賞積分。餐飲方面，與親友到跑馬地馬場貴賓廂座，可享免費入場及餐飲買一送一禮遇。

戶口須在12個月維持800萬港元

Signature優卓理財客戶直接升級成為恒生Olive的VIP金會員，享免費視像健康諮詢兩次及基本藥物派送服務；又可獲CHANEL免費化妝服務、60分鐘美肌護理及按摩服務，需先繳1280元預約費，完成療程後可全數換購CHANEL美容及美妝產品。

迎新優惠方面，由即日至2022年6月30日，存款50萬港元可享3.8%額外港元儲蓄存款年利率及指定「全面理財總值」增長金額達800萬港元或以上，可享高達2.5萬港元現金奬賞。

■匯豐

匯豐尚玉客戶可加入匯豐Prime Club，以享全年理財優惠，包括價格優惠、認購投資產品可獲現金回贈、保費折扣等、在生日月份可專享定期存款額外年利率獎賞、國際升學資源及優惠等。如客戶使用匯豐尚玉萬事達卡扣帳卡，可在海外消費、網上購買和在全球各地自動櫃員機提取現金，都不設兌換或提款費用。

生活體驗方面，客戶入住瑰麗酒店，享100美元酒店消費額減免、免費雙人早餐及免費房間升級；每次預訂Regent Seven Seas Cruises郵輪旅程，可獲350美元消費額減免，以用於船上水療服務及商店或預約岸上觀光，每次預訂均可獲贈Guerlain禮包；參加旅遊公司Abercrombie & Kent旅程，可免費享用價值1000美元的經典體驗或500美元水療服務消費額減免、提早入住及延遲退房、免費房間升級、客房早餐及洗燙服務等。

迎新優惠方面，由即日至今年6月30日，與匯豐尚玉客戶總監會面及檢視財務狀况，可享100元現金回贈。

■星展

星展豐盛私人客戶可享度身規劃退休生活及信託基金服務，以及私人理財方案服務。優越禮遇方面，可體驗DBS Asia Treasures，包括使用專屬機場貴賓室，如於香港國際機場一號客運大樓的環亞優逸庭，享用環球美食、各式酒精和非酒精類飲品；享用新加坡樟宜國際機場3號客運的DBS Asia Treasures候機貴賓室等。此外，乘搭指定航線時，在貴賓室出示DBS Asia Treasures會員卡，可享用優先登機服務。當抵達新加坡、印尼或台灣機場時，可代為安排免費豪華轎車機場接送。

■渣打

成為渣打優先私人理財客戶，投資可享「PII投資卓見」平台，享度身訂做投資方案，並使用網上數碼工具My RM隨時隨地聯絡客戶經理。 此外，優先私人理財客戶透過SC Mobile應用程式可免費匯款至海外，提供24種貨幣匯款選擇，若匯款至新加坡及英國最快可即日到帳。

可享Aspire Lifestyles Group免費旅程

其他禮賓服務方面，可享由Aspire Lifestyles Group免費旅程規劃，以協助預訂航班、酒店；全球米芝蓮星級食府及亞洲50最佳餐廳餐饗禮待；全球1,000間奢華酒店享免費客房升級 、免費早餐 、提早入住/延遲退房等。

迎新優惠方面，由即日至2022年7月31日，全新客戶開立優先私人理財戶口，存入首100萬元享4000元或4萬亞洲萬里通里數，其後每存入100萬元，享3500元或3.5萬里數，最高獲2.85萬元。

如以SC Mobile開立「優先理財」則可享額外500元現金回贈或5000里數。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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