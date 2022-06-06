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陸振輝：聰明人捨得養生

【明報專訊】假若當你60歲退休時，回首過去，遙望未來，在這一刻，究竟什麼是最重要的呢？

中國有句古語是「人生七十古來稀」，如果所言屬實，或許退休者會突然驚覺，原來自己的生命，竟然極可能還只有三千六百五十天，而且能力、心態和鬥志還會不斷地隨着時光流逝而急速退減，那你會甘心嗎？延續和合理使用餘下的歲月，就必然是一個繞不過去的課題。

說到底，金錢已經不再重要，而且你再賺取金錢的能力，大部分都已經定了格，已經有點無能為力了，現在只適宜最合理地使用自己的資源，因此在這一刻，健康的身體才是最重要！

大多數人都會在生命的最後一兩年，花光了一生的積蓄，吃遍了有大量副作用的藥，甚至還要動幾次大手術，然後遺憾地離去。因此，只有愚昧的人才會用一塊錢養生，十塊錢吃藥，五十塊錢看病，一百塊錢去搶救；聰明人卻會用一百塊錢養生，五十塊錢取悅自己，十塊錢看病，一塊錢去搶救！光陰如此短暫，因此生活中的一些無聊小事，又哪裏值得自己花時間去生氣呢？人生在世，最重要的是做一些自己覺得有意義的事，不要總把「爭口氣」老掛在嘴邊。只有當你不生氣時，你才能夠健康快樂地活下去，得到愉快的退休生活。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陸振輝 優游歲月]