徐家健：樂與怒經濟學之鏡粉唔係魚

因不滿MIRROR演唱會購票安排,「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」宣布永久關閉,更狠批主辦單位當鏡粉係ATM係水魚。 一位財經KOL朋友這樣形容購票安排:「要得到一張飛,除咗用一日時間狂refresh上網買之外,就係不停去贊助商度消費、抽獎、消費、抽獎……」演唱會一票難求,傳統經濟學的看法是票價太低了。一項名為「Rockonomics:a backstage tour of what the music industry can teach us about economics and life」的研究卻發現:

「Despite flat or declining tickets sales, total revenues (in 2003 dollars) trended upwards until 2000 because of price increases. Other things equal, these trends suggest the elasticity of demand was less than 1 before 2000. Since 2000, however, there has been a 10 percent drop in ticket revenue for these artists, suggesting that prices increases have been offset by a larger than proportional demand response. 」

原來,單單在1996至2003年期間,美國演唱會門票價格升了超過八成,票價升幅遠遠跑贏同期不到兩成的通脹。主辦單位忽然賺到盡?問題是,主辦單位以前是開善堂的嗎?在2002年一次訪問中,樂與怒殿堂級歌手David Bowie提到互聯網將顛覆音樂行業的生態。

曾經,演唱會與正版唱片在市場上的關係是「互補物品」(complementary goods),把演唱會票價調低,目的是提高樂迷對唱片的需求,從而增加音樂人的整體收入。自90年代尾盜版音樂卻大大削弱了演唱會與正版唱片的互補關係。演唱會門票大幅加價,是因為主辦單位再沒誘因以降低演唱會門票價格去增加唱片銷量。

一票難求,除非粉絲願意付出由市場供求決定的黃牛票價。時代不同了,今天鏡粉為正版唱片付出過多少?往贊助商消費、抽獎、消費、抽獎,是平衡供求的另一種成本。演唱會主辦單位從來不是開善堂,實名制下的低票價,根本無法平衡市場供求。

