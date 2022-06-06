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何啟聰：電商購物節臨近 阿里牛61656

標籤：何啟聰

【明報專訊】市監總局公布明碼標價及禁止價格欺詐規定，電商股受壓。阿里巴巴（9988）上周四曾挫近4%，低位暫守90元，收市跌逾2%，百元關口或具明顯阻力；不過市場關注618電商購物節臨近，或有助板塊回勇，資金趁跌部署阿里好倉，看好或可考慮阿里牛證61656，收回價85元，行使價83元，槓桿比率約8.8倍。相反看淡或可留意阿里熊證69882，收回價101元，行使價103元，槓桿比率約8.3倍。

快手（1024）上周四曾急升逾半成，高見81.75元逾兩月高位。向上觀望上試85元，100天線約75.6元有待重建支持。快手破位急升，但投資者對科技股走勢具戒心，資金趁急升反手開淡倉，由於快手波幅一向較大，淡友可考慮中距離熊證，以免除引伸變動帶來持倉風險。看淡或可考慮快手熊證52433，收回價92.88元，行使價95.88元，槓桿比率約4.7倍。觀望升勢持續，或可留意快手牛證67586，收回價68元，行使價65元，屬新上市產品。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]