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瑞銀亞洲：季績勝預期 美團牛61183

【明報專訊】美團（3690）上周四公布首季業績勝預期，股價自前周末開始從158元連升3日至187元，升幅達30元；業績公布前夕股價展開跌勢，但仍保持在100天線上。如投資者希望績後部署，建議選擇中距離的牛熊證以避開收回風險，亦可避開受認股證的引伸波幅變化所影響。如投資者認為美團業績可帶動股價向上，可留意美團牛證61183，收回價154元，行使價151元，23年3月到期，有效槓桿約5.8倍。如投資者希望部署美團淡倉，可留意熊證63366，收回價200元，行使價203元，22年11月到期，有效槓桿約7.4倍。

瑞銀近日資金流可見，有較多資金部署阿里巴巴（9988）好倉。如投資者看好阿里，可留意認購證14823，行使價115.1元，2022年10月到期，有效槓桿約4.9倍。如投資者看淡阿里，可留意認沽證16202，行使價73.83元，2022年10月到期，有效槓桿約3.2倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]