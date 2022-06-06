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摩根大通亞洲：汽車下鄉重推 比亞迪購17421

【明報專訊】疫情影響持續，內地推出更多穩定經濟政策，以支持內需、擴大消費。汽車作為消費市場中重要領域之一，近期亦有政策支持相關消費，包括減徵部分乘用車購置稅及開展新能源汽車下鄉活動。市場分析認為政策或有望帶動乘用車需求，有助行業復蘇。車企股份受惠政策跑出，龍頭車企比亞迪（1211）5月亦錄18.7%升幅，已連升7日，再創年內新高。輪證資金流向上，資金傾向趁高追沽，以過去5日計，累計有620萬元流入比亞迪淡倉，當中有過半資金選擇熊證。

如投資者部署短線追入，可留意比亞迪購17421，行使價361.08元，實際槓桿5倍，2022年11月23日到期。看淡則可留意比亞迪沽17209，行使價225.25元，實際槓桿3.2倍，2022年11月24日到期。較進取的投資者，可留意比亞迪牛57686，收回價322.8元，實際槓桿約5.9倍。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]