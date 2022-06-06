moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

陳永傑：鮑威爾連任 續加息壓通脹

標籤：陳永傑

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾宣誓展開第二個4年任期，市場預期聯儲局6月議息會議將進一步加息0.5厘，以控制通脹。他日前承諾將會持續加息，直至有明確及令人信服證據，顯示通脹正在回落。

鮑威爾的連任，將會貫徹聯儲局未來兩次顯著加息0.5厘的計劃。

堪薩斯城聯邦儲備銀行行長喬治指出，政策利率到8月份將提高至約2厘，後續行動要取決於供求對通脹的影響而定，期望通脹出現回落趨勢。她認為，聯儲局加息只能減少需求，不能影響供應層面，但供應同樣會嚴重影響到通脹，連同其他因素將影響貨幣政策路徑，需要密切監測。

喬治表示，聯儲局官員認為市場經已消化縮表計劃，但隨着6月份啟動縮表，必須密切觀察市場反應。夏季至秋季運作尤其重要，以了解市場對縮減龐大資產負債表的消化情况。

今年沒有貨幣政策決策權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，美國經濟經已對聯儲局加息作出迅速反應，當局可能在未來2次接連加息0.5厘之後，9月份暫停加息步伐。博斯蒂克指出，金融市場已經對貨幣緊縮政策作出迅速反應，其他經濟環節也很可能會迅速對政策作出調整，市場強勁需求與通脹勢頭很快會受到壓抑。

勉強加息太多 傷害全球經濟

博斯蒂克又估計，聯儲局在6月及7月份接連加息0.5厘之後，再視乎市場情况而調整貨幣政策，通脹一旦仍未受控，則可以進一步加息，相反則可以暫緩加息。

筆者看法是，全球經濟存在太多變數，聯儲局加息應會採取具彈性的方式，勉強加得太多會傷害全球經濟。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]