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布少明：住宅以外物業「追落後」

標籤：布少明

【明報專訊】第五波疫情開始步入穩定期，發展商密鑼緊鼓部署攻勢，令一手市場再度熱烘烘，相信6月一手市場全月可錄得約2000伙一手成交，並創13個月高位。

純車位表現亮眼

至於二手方面，近日市場上優質筍盤趨減，業主心態日漸進取，加上新盤吸客，導致二手交投由高位出現整固。綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑於5月23日至29日一周，共錄65宗成交，較前一周跌近9.7%。近期二手處於蓄力階段，待利好消息刺激，才有望恢復價量齊升局面。值得留意，美聯樓價指數最新報168.96點，按周微跌0.11%，連升7星期後回落；惟指數較4星期前仍升0.82%；而本年迄今跌約1.54%。

樓市向好，連帶純車位及其他物業交投亦有亮眼表現。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，5月整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）註冊量共錄7926宗，較4月4852宗按月急增近64%，期內純車位及其他物業5月錄得956宗，按月升幅逾1倍；同期工商舖註冊量合共錄456宗，亦比起4月379宗按月升逾20%。樓市多個板塊接力向好，反映樓市漸漸全面回勇。

作為地產代理，最能感受樓市的風向及交投脈搏。現時市場上充滿剛需的用家，正伺機上車或換樓；近期二手陷入短期整固，主要是買賣雙方議價出現分歧，加上一手熱銷所致。實際上，樓市購買力豐盈，毋須擔心承接力的問題，所以筆者對前景充滿樂觀。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]