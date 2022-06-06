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馬泰陽：股幣波動 樓市穩健保值

標籤：馬泰陽

【明報專訊】正所謂「五窮六絕七翻身」，近期股市、虛幣市場波動，不過樓市氣氛保持暢旺，一手新盤加快推盤步伐，6月份預料有約10個新盤推出市場。

事實上，自政府放寬防疫措施，經濟活動回復正常；加上東鐵線過海段通車，有利帶動沿線屋苑的二手交投。有部分業主憧憬後市，叫價進取，甚至收窄議價空間，然而，樓市已見復蘇，有買家看準市况反彈的升勢，趁機入市，加上「波叔Plan」效應持續，促進換樓鏈的流動，帶動二手交投氣氛熾熱。

自2月財政預算案宣布放寬按保成數，中價物業交投持續上升，帶動二手住宅交投向上，根據香港置業資料研究部資料綜合土地註冊處資料顯示，以近3個月（3月1日至5月25日）二手住宅註冊量與前3個月（去年12月1日至今年2月28日）作比較，受惠「新按保」措施的帶動，當中逾1000萬至1200萬元物業錄874宗，急升約六成半，宗數甚至比起逾1200萬至1920萬元物業更高；而逾800萬至1000萬元個案，錄得約1651宗，較前3個月增加約6.8%，而個案最多的800萬元或以下物業，亦多約4%。

新盤開價相對保守 置業良機

筆者經常被問到，現在才入市，是否已錯過最好時機？目前二手市場「筍盤」已被消化，二手物業做價仍堅挺，雖然本港加息之聲亦甚囂塵上，難免令財政實力不足的準買家入市信心減少，但筆者認為現金持續貶值，加上按保已放寬，發展商亦提供不同的按揭選擇，不少買家只要首期符合預算，供樓有足夠緩衝資金，在新盤群推及發展商訂價相對保守的情况下，目前不失為置業良機。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]