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滴滴傳完成調查 港股尾市飈600點 美市早段股價急彈七成 滿幫App率先解禁

【明報專訊】纏繞滴滴出行（美：DIDI）近一年的審查風波，終於有望落幕。《華爾街日報》昨引述消息稱，中國監管機構對滴滴的調查正在結案；連同一起遭實施網絡安全審查的滿幫集團（美：YMM）和「BOSS直聘」母企看準網（美：BZ），3家公司最快今周解除新增用戶禁令，更允許該批Apps於內地市場重新上架，消息帶動港股尾市急彈最多600點。據內媒「澎湃新聞」實測，滿幫旗下App「貨車幫」和「貨車幫」已恢復新用戶註冊。監管陰霾盡掃，滴滴昨開市即大升68%。

明報記者 蔡穎霖

隨着市場對中國經濟的前景憂慮增加，內地對科網巨企的監管漸見放寬。據報，包括國家網信辦在內的中央部門上周與滴滴、滿幫和看準網的高管會面時已「放口風」，預料當局將在同一時間，對上述3家公司的調查作出結論。據報，網絡安全人員向相關公司啟動為期數月的現場檢查，代理商已詢問公司高級管理人員，並下載內部紀錄、收集電子郵件及內部通訊。

一班熟悉調查的消息人士表示，有關當局並沒有發現滴滴等公司存在實質問題，因此預計這3家公司主要面臨罰款，當中以滴滴罰款金額相對較高，而3家公司將會向中央政府提供1%股權，讓政府可在企業決策中發揮直接作用。國家網信辦和涉及的3家公司，均沒有回應外媒的查詢。

政府將持滴滴看準網滿幫1%股權

受利好消息刺激，滴滴昨晚盤初急漲近七成，高見3.1美元，惟仍較去年上市價14美元蒸發近八成；看準網漲逾兩成，滿幫則升逾一成。不過相較去年6月底監管風暴開始時，3家中概股的股價及市值均已大幅蒸發（見圖）。

市傳這批涉及網絡安全審查的平台，最快今周才能重新接受用戶註冊。不過內媒《澎湃新聞》記者昨天測試，成功以新手機號碼註冊「貨車幫」和「貨車幫」，意味滿幫已率先恢復新用戶註冊。

滴滴去年夏天赴美上市，旋即遭舉報指其泄露用戶及道路數據予美國，其後網信辦指滴滴嚴重違法收集個人信息，要求將「滴滴出行」App下架；當局及後再對「貨車幫」、「運滿滿」和「BOSS直聘」實施網絡安全審查，並於審查期間停止該平台的新用戶註冊。

科技股帶動大市 理想汽車漲12.4%

港股昨尾市傳出滴滴正面消息，挾高恒指和科指。恒指昨早高開200點後，臨近尾市最多升609點，收報21,653點，升571點或2.7%。科指尾市曾漲逾5%，升幅及後收窄，全日收升204點或4.6%至4601點。國指升232點或3.2%，報7499點。科技股帶動大市，理想汽車（2015）漲12.4%，嗶哩嗶哩（9626）升9%；百度（9888）、快手（1024）和阿里巴巴（9988）均升逾半成。美團（3690）上周公布業績勝預期，昨一度大漲一成，收升9.9%至198.1元。