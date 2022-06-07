moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

憧憬澳門放寬入境 賭股全線升

【明報專訊】濠賭股昨受惠通關傳聞全線上升。澳門特首賀一誠昨表示，澳門爭取暑假起縮短入境旅客隔離時間，對於有消息稱港澳將於8月通關，他則沒有收到消息，亦非他能決定。由於有望放寬檢疫隔離入境措施，濠賭股金沙中國（1928）昨日升6.52%，賭股中升幅最大，另一藍籌銀娛（0027）升2.54%。另永利澳門（1128）升3.9%，美高梅中國（2282）升3%，澳博（0880）及新濠國際（0200）均升逾1%。

賀一誠：會下調今年博彩收入預測

賀一誠昨出席石排灣衛生中心揭幕儀式後回應傳媒時稱，今年財政預算料博彩收入1300億澳門元，卻因近期賭收減少，會下調預測。在衛星場發展方面，他強調沒有說過衛星場違法，任何衛星場只要與承批公司簽訂協議便是合法公司，並料大部分衛星場會留下來，卻未有準確數字。不過《濠博新聞》報道，雖然澳門在修改《博彩法》減辣，但是引述業界消息稱，仍有6至8間衞星場於本月底或將面臨結業。

此外，據澳門端午節3日長周末入境旅客有7萬人次。花旗發表報告更引述業內消息稱，澳門6月份首5天博彩收入約6億澳門元，日均1.2億澳門元，比5月日均1.08億澳門元高，同時貴賓及中場博彩生意亦按月改善，該行擬維持6月份賭收預測在30億澳門元不變。