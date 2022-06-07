煤氣：業績回升始考慮恢復紅股

上半年在港售氣量回升

黃在會後的線上記者會則表示，由於今年1至5月香港氣溫比去年同期低1.5度，因此上半年在港售氣量比去年同期增長逾1%，全年預計售氣量會增長逾1%至1.5%。

此前煤氣在港售氣量則已連跌3年（見表），2019及2020年每年售氣量平均跌3%，到去年跌幅收窄至1%。由於今年政府批准加價，應對工資及營運成本增加的壓力，加上市道好轉，黃維義料對業務有助，並料70%居民用戶面對的價格變幅為10至15元，工商用戶所受影響不多於290元。若燃料價格變動，該公司更會在每期煤氣費上反映出來。他回應股東提問時還說，加價後料每年可為煤氣額外帶來2.1億元利潤。在港發展氫能方面，他稱由於公司生產過程中有49%用氫，他們可將氫氣抽取供應給巴士和渡輪，成本較低。

內地方面，黃維義稱，燃料順價調整機制主要在工商戶方面實施，比香港相對滯後，但內地監管部門會因應集團安全供氣等紀錄多容許順價調整，因此可慢慢收回成本。內地儘管面對疫情及上海封城等影響，他估計上半年用氣量增7%，料全年可增10%。

對於將來集團會否派紅股，執行董事兼首席財務總裁何漢明表示，由於過往18個月很多時出現不穩定，尤其是俄烏及中美關係影響，但內地發展策略與集團有協同作用，因此他們可作出平衡。