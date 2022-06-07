建銀國際入稟追討于品海3.8億

核數師關注南海集資擔保

據入稟狀指，建銀國際為原告，3名被告分別為離岸註冊公司Pippen Limited、大地控股及于品海。建銀國際指，其持有Pippen於2017年3月24日發行的債券，Pippen原定須於2021年3月24日需償還3.84億元款項，惟未有如期償還，其後在2021年6月至2022年3月，只零星償還約3716萬元利息及部分本金，因此入稟要求償還近3.79億元餘款、相關利息及費用。

事實上，近期相關于品海及南海控股財困傳聞不絕，其中南海早前已因無法如期公布2021年度業績，自4月1日起停牌至今。集團昨日再發公告，鑑於目前資金狀况，未能償還部分到期債務，導致部分債權人採取行動凍結集團部分資產。南海更披露，因應立信德豪提出多個關注事項，包括向部分非金融機構和個人籌集資金的信息是否完整、為一名獨立第三方債務提供約8000萬元人民幣額度擔保，以及集團涉及凍結資產的相關訴訟紀錄是否完備等，已聘請外部顧問內部調查。