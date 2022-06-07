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3月煞停鎳市 LME遭索償36億 對冲基金Elliott：禁止交易不合法 LME：將積極抗辯

標籤：經濟

【明報專訊】數月前俄羅斯入侵烏克蘭衝擊商品市場，其間港交所（0388）旗下倫敦金屬交易所（LME）因突然煞停鎳市交易惹來爭議。港交所昨發公告，指LME及結算平台LME Clear遭美國對冲基金巨頭Elliott Management入稟英國高等法院索償4.56億美元（約35.6億港元）。該基金認為LME在3月8至16日期間，鎳價急升時暫停所有鎳合約的交易實屬「不合法」，或構成侵犯原告的權利。

明報記者 葉翠

今次事件源於今年2月俄國宣告入侵烏克蘭，令鎳價突然急升，中資鎳業巨頭、內地最大民營鋼企青山控股更因持有大量淡倉錄得巨額虧損，惟LME其後卻突然煞停交易，雖然青山控股逃過一劫，但做法卻惹來市場爭議，此前更有外國媒體引述交易商指事件損害信心。

LME解釋，暫停交易的決定是源於鎳市場已失去秩序，而交易所追溯性地取消交易，則是為了讓市場回到LME可以確信市場是有序運作的最後一個時間點。LME強調，一直以市場的整體利益行事，管理層認為該申索「毫無法律依據」，將積極抗辯。該申索於上周三（1日）提交予英國高等法院，並於翌日送達予LME和LME Clear。

停市爭議後成交下滑

煞停鎳市事件引起的餘波不斷，英國金融監管局（FCA）表示，擬檢討LME停市及復市措施，並藉此判斷對LME管治及市場監管安排有何教訓；英倫銀行亦會檢討LME Clear的運作。FCA及英倫銀行會對檢討報告予以考慮，以確定是否採取進一步行動及宣布未來採取的步驟。港交所早前亦宣布，原已宣告離任的LME行政總裁張柏廉決定留任，市場估計或與期望穩定鎳市爭議有關。

翻查近月LME月均成交，今年4月及5月成交合約張數約50萬張，較1月至3月的60萬張有所回落，平均跌幅近17%，為過去12個月以來低位（見圖）。此外，4月及5月較去年同期亦跌近7%及21%，惟未知是否與有交易商威脅退出LME交易有關。

港交所再委史美倫任主席

另一方面，港交所同日宣布，再度委任史美倫為集團董事會主席，委任即時生效，直至港交所於2024年舉行的股東周年大會完結為止。史美倫自2018年起擔任港交所獨立非執行董事，並於同年起擔任集團主席。

她現為行政會議非官守成員，亦為中證監國際顧問委員會副主席及國際證券交易所聯會董事。