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富途首季利潤削半 客量增交易縮

標籤：經濟

【明報專訊】富途控股（美：FUTU）首季淨利潤按年跌五成至5.72億元，非美國通用會計準則淨利潤按年跌47.2%至6.22億元，收入跌25.6%至16.41億元。交易規模及客戶資產等均較去年縮水，但客戶數量則按年保持增長。富途主席兼首席執行官李華表示，今年首季市場動盪多變，投資者相對審慎，多地市場交投從去年高位回落，回復正常化。富途美股早段飈升16%。

美市早段飈16%

季內，三大業務均按年錄得跌幅，經紀佣金及手續費收入按年跌27%至9.68億元；利息收入按年跌12.7%至5.75億元，主要受證券借貸業務的利息收入及IPO融資利息收入減少所致。其他收入按年跌55.5%至9830萬元，主要因融資服務費收入、貨幣兌換服務收入和承銷費收入減少。

交易規模方面，首季整體交易規模按年大跌41%至1.3萬億元。李華表示，由於客戶持股按市值計價大幅虧損，其總資產亦隨之下降。截至3月底，孖展及借貸餘額按年跌6.8%至255億元。截至首季末，付費客戶總數按年增長67.9%至約132.62萬。李華表示，富途繼續保持香港市場份額，由於一些中小型經紀商的客戶參與度不高，市場整合程度不斷加深，本港客戶數迅速增長。他續稱，新加坡的總客戶資產繼續增長15.1%，這要歸功於高質量客戶的流入和客戶群體的強勁淨資產流入。