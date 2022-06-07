ARK ETF低位彈17% 標指同期升4% 分析警告或「熊市反彈」

亞馬遜拆股早段升3%

內地放寬一些防疫封控措施，加上《華爾街日報》的消息稱，中國監管機構正結束對滴滴（美：DIDI）等美國上市科技企業的調查（相關新聞刊B1），提振了市場氣氛，美股三大指數早段向上，道指升逾200點。亞馬遜（美：AMZN）1拆20股生效，股價早段升3%。凌晨舉行開發者大會WWDC的蘋果（美：AAPL），股價早段升逾1%。

雖然ARKK近期顯著回升，但截至上周五，其今年以來的跌幅仍達54%。聯儲局加快收緊貨幣政策及通脹高企，令ARKK重倉的科技股受壓。美國投資機構3Summit Investment Management指出，熊市的凶險之處，在於它在一段時間內可大幅反彈，令投資者以為大市已經觸底而重新入市，部分客戶認為ARKK已沒有什麼下跌空間，可出手撈底，但其後跌幅仍有可能比他們預期大。

ARKK今年以來仍累跌54％

ARKK主要重倉一些「顛覆性創新」的科技股，包括視像會議軟件Zoom（美：ZM）、虛幣交易所Coinbase（美：COIN）、支付服務公司Block（美：SQ）、串流媒體設備Roku（美：ROKU）及電動車製造商Tesla（美：TSLA）。除Tesla以外，另外4隻股票近期股價已顯著反彈（見表），但今年以來仍有雙位數百分比的跌幅，不過估值仍然較高。

雖然Tesla的預測市盈率已由去年底的120倍，跌至上周的56.2 倍，但仍遠高於標普500指數的1​​7.7倍預測市盈率。其他尚未持續盈利的ARKK持股​​，無法追蹤其市盈率。它們的估值基於強勁增長的預期，使它們易受借貸成本上升的影響。

一些財務顧問表示，部分投資者有意以較兩年前便宜的價格買入ARKK。美國財富管理公司Creative Planning稱，詢問有關投資於ARKK的人，跟查詢狗狗幣、非同質化代幣（NFT）的是同一批人。一些分析認為，ARKK的一些持股，可能是由於投資者平空倉而反彈。此外，美國10年期國債孳息率上周五收報2.955厘，低於5月初的3.124厘高位，也有助部分科技股反彈。

（綜合報道）

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