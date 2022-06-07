moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

ARK ETF低位彈17% 標指同期升4% 分析警告或「熊市反彈」

【明報專訊】美股自5月中以來似乎跌勢喘定，「科技股女股神」Cathie Wood的旗艦基金ARK Innovation ETF（美：ARKK），自5月11日觸底後，截至上周五反彈近17%，超越同期標普500指數的4.4%升幅。這反映美股顯著回調後，部分投資者出手撈底，令ARKK再受追捧。《華爾街日報》形容，ARKK反彈為低迷的美股市場帶來一些樂觀迹象。不過摩根士丹利的分析師此前警告，美股5月中以來回升可能是典型的「熊市反彈」。

亞馬遜拆股早段升3%

內地放寬一些防疫封控措施，加上《華爾街日報》的消息稱，中國監管機構正結束對滴滴（美：DIDI）等美國上市科技企業的調查（相關新聞刊B1），提振了市場氣氛，美股三大指數早段向上，道指升逾200點。亞馬遜（美：AMZN）1拆20股生效，股價早段升3%。凌晨舉行開發者大會WWDC的蘋果（美：AAPL），股價早段升逾1%。

雖然ARKK近期顯著回升，但截至上周五，其今年以來的跌幅仍達54%。聯儲局加快收緊貨幣政策及通脹高企，令ARKK重倉的科技股受壓。美國投資機構3Summit Investment Management指出，熊市的凶險之處，在於它在一段時間內可大幅反彈，令投資者以為大市已經觸底而重新入市，部分客戶認為ARKK已沒有什麼下跌空間，可出手撈底，但其後跌幅仍有可能比他們預期大。

ARKK今年以來仍累跌54％

ARKK主要重倉一些「顛覆性創新」的科技股，包括視像會議軟件Zoom（美：ZM）、虛幣交易所Coinbase（美：COIN）、支付服務公司Block（美：SQ）、串流媒體設備Roku（美：ROKU）及電動車製造商Tesla（美：TSLA）。除Tesla以外，另外4隻股票近期股價已顯著反彈（見表），但今年以來仍有雙位數百分比的跌幅，不過估值仍然較高。

雖然Tesla的預測市盈率已由去年底的120倍，跌至上周的56.2 倍，但仍遠高於標普500指數的1​​7.7倍預測市盈率。其他尚未持續盈利的ARKK持股​​，無法追蹤其市盈率。它們的估值基於強勁增長的預期，使它們易受借貸成本上升的影響。

一些財務顧問表示，部分投資者有意以較兩年前便宜的價格買入ARKK。美國財富管理公司Creative Planning稱，詢問有關投資於ARKK的人，跟查詢狗狗幣、非同質化代幣（NFT）的是同一批人。一些分析認為，ARKK的一些持股，可能是由於投資者平空倉而反彈。此外，美國10年期國債孳息率上周五收報2.955厘，低於5月初的3.124厘高位，也有助部分科技股反彈。

（綜合報道）

[國際金融]