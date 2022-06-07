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馬斯克發律師信威脅棄購Twitter

【明報專訊】Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克昨向Twitter（美：TWTR）發律師信，再次威脅終止對Twitter的收購交易。馬斯克的律師信指摘Twitter「抗拒並阻撓」（resisting and thwarting）他獲取Twitter虛假帳戶信息的權利，形容此舉「顯然嚴重違反」Twitter在交易協議下的義務，馬斯克將保留由此產生的所有權利，包括不完成交易，以及終止收購協議的權利。Twitter昨早段股價跌逾5%，跌穿38美元，遠低於馬斯克原本開出的每股54.2美元收購價。

Twitter早段跌逾5%

馬斯克律師信指交易協議要求Twitter向馬斯克提供其索取的信息，Twitter則認為只須為完成交易的有限目的而提供信息；惟律師信強調，馬斯克有權索取數據，只要是為了合理的商業目的，Twitter也有義務提供信息。

信中表示，馬斯克認為Twitter顯然拒絕遵守在交易協議下的披露信息義務，這令人懷疑該公司隱瞞馬斯克所要求的數據，是因為擔心馬斯克對這些數據的分析將發現一些問題。根據該信的內容，馬斯克同意確保接觸到數據的人受到保密協議的約束，一旦交易沒有完成，馬斯克不會使用任何敏感信息。

律師信斥拒守披露信息義務

根據Twitter提交的文件，馬斯克在4月23至24日與Twitter交易談判時，並沒有盡職調查，且未有提及可能妨礙交易的虛假帳戶威脅。自4月25日簽署交易協議後，馬斯克卻懷疑虛假帳戶的比例至少達20%。

馬斯克在5月13日以Twitter充斥虛假及垃圾郵件帳戶為由，宣布暫緩價值440億美元（約3432億港元）的Twitter收購交易。至5月17日，他進一步向Twitter施壓，威脅在確認機器人帳戶及垃圾郵件帳戶的數量前，交易「無法推進」。一些分析師認為，馬斯克此舉可能是向Twitter壓價的談判策略。

（綜合報道）

[國際金融]