英3000員工試4天工作 為期半年

主辦方表示，新冠疫情過後，更多企業認識到員工的生活質素、減少工時及以產出為本的工作模式，有利於企業競爭。研究員將衡量4天工作制對生產力、員工福祉、環境和性別平等的影響。

歐央行或推新買債計劃

此外，歐洲央行將於周四召開政策會議，預料宣布結束資產購買計劃（APP），為7月加息鋪路。不過《金融時報》引述知情人士稱，歐洲央行多數委員將支持創建新的債券購買計劃，準備在意大利等脆弱的歐元區國家債務市場遭遇拋售時提供支援。此外，澳洲、印度、波蘭、智利等央行預期將在本周宣布加息。市場亦關注周五公布的美國5月消費者物價指數（CPI），這將會是聯儲局6月中舉行政策會議前，最後公布的通脹的數據。

（綜合報道）

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