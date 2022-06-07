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英3000員工試4天工作 為期半年

【明報專訊】英國約70家企業、逾3000員工，昨起正式試行每周4天工作制，為期半年。試驗目的是希望推廣員工以80%的工作時間，實現100%的生產力，並由公司照常支付全額薪金。這試驗由推動4天工作制的非牟利機構「4 Day Week Global」，與劍橋大學、牛津大學、波士頓學院（Boston College）等合作進行，參與試驗的企業覆蓋教育、金融服務、科技IT軟件培訓、專業發展及法律培訓、住屋、網上零售、餐飲和招待等領域。主辦方形容，這是全球最大規模的4天工作制試驗計劃。

主辦方表示，新冠疫情過後，更多企業認識到員工的生活質素、減少工時及以產出為本的工作模式，有利於企業競爭。研究員將衡量4天工作制對生產力、員工福祉、環境和性別平等的影響。

歐央行或推新買債計劃

此外，歐洲央行將於周四召開政策會議，預料宣布結束資產購買計劃（APP），為7月加息鋪路。不過《金融時報》引述知情人士稱，歐洲央行多數委員將支持創建新的債券購買計劃，準備在意大利等脆弱的歐元區國家債務市場遭遇拋售時提供支援。此外，澳洲、印度、波蘭、智利等央行預期將在本周宣布加息。市場亦關注周五公布的美國5月消費者物價指數（CPI），這將會是聯儲局6月中舉行政策會議前，最後公布的通脹的數據。

（綜合報道）

[國際金融]