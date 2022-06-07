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劉宇亮：數字哨兵助力 商湯發圍

【明報專訊】上海復工復產，上海和深圳政府要求公共場所、黨政機關、學校、醫院等單位原則上全部安裝「數字哨兵」——即健康核驗一體機。此裝置在前端可實現人臉識別、溫度檢測、身分證識別、健康碼核驗、口罩檢測等多重功能。同時，可在後端對接健康碼、行程碼、核酸報告、疫苗接種等疫情防控大數據信息，從而實現對重點人員、重點區域、重點場所的分級分類管控。

人臉識別健康碼核驗需求持續

從覆蓋場所來看，「數字哨兵」重點覆蓋25類場所，包括學校、居民小區、機關事業單位、政務服務中心、公共場館、公園、建築工地、醫療機構、商場超市、長途汽車站等，範圍甚廣。北京、廣州、東莞、珠海、廈門、昆明、寧波等地已先後推出政策或實際展開「數字哨兵」的部署工作。

從市場規模來看，假設每個場所平均配置4台機，規模就達到331億元人民幣。這已經成為多地防疫的實質需求，相關採購需求將集中在第二、第三季釋放，社會面需求將持續。

值得留意是，在香港上市的商湯科技 （0020）被納入首批合格商名錄，商湯科技表示，將大力投入「數字哨兵」的產能和部署。該公司的「數字哨兵」可在使用者無接觸、不摘口罩情况下實現精準測溫、快速通行；加上最近上海市5家銀行分行分別與商湯、鈦米等24家人工智能企業雲簽署授信協議，共同發布650億元人民幣貸款總授信額度，協助人工智能企業復工復產，相信商湯股價有望重上6.8元水平。

獨立股評人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[劉宇亮 股宇有云]