日圓兌港元再失6算 見20年低 找換店：昨到店換日圓客戶增一兩倍

明報記者 周綺琪

日圓自今年3月起大幅下滑，至今已累跌逾13%，其中昨日每百日圓兌港元持續於5.9水平徘徊。熱門外幣找換店「發達鳥」負責人梁先生回覆本報查詢時稱，昨日單日有近500人前往店內兌換日圓，人數較早前日圓匯率橫行時、平均每日約200人多出一倍至兩倍。其中最大兌換金額約40萬港元，以日圓「5.9算」計，相當於677萬日圓；據他了解，主要用作旅遊或前往當地留學之用。

日央行：匯率走弱利經濟

近期日圓匯率走勢持續偏弱，主要源於日本央行似乎堅拒出手干預。日本央行行長黑田東彥昨日於國會發表講話，若日圓波動並非太劇烈，匯率走弱相信有利日本經濟；而決策高層必須留意日圓走貶，或對家庭及中小企業產生負面影響。

日本4月扣除生鮮食品的核心消費價格指數（CPI），經季節調整後按年達2.1%，屬7年以來高位。黑田東彥表示，當地經濟現時已呈回升趨勢，CPI可能會在一段時間內徘徊在2%水平，稍後則隨着能源價格刺激作用減退而放緩。他重申，央行會維持強而有力的寬鬆貨幣政策以支持經濟，並指出過度倉卒撤回貨幣刺激政策，有機會損害資本支出和國內需求。

日4月CPI升2.1％ 7年高位

他又提及，當地央行目標不僅是提高物價，而是希望創造正面循環，使物價上漲與人工增長，以及經濟活動同時轉強，央行將繼續密切關注家庭的收入狀况、情緒以及他們對價格變動的看法，並在指導政策時將這些因素納入考慮。

此前，黑田東彥表示，日圓大幅下滑主因並非日本央行的寬鬆政策，當中有機會受俄烏危機爆發、原油價格一度升穿每桶130美元的異常情况所影響。他又稱，日圓已經回穩，重申日本央行將維持寬鬆貨幣政策，以支持日本經濟從疫情復蘇。