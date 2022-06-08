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基金公會：ETF通產品線 盼能擴闊

標籤：經濟

【明報專訊】基金業界等候多年，ETF（交易所買賣基金）終獲「拍板」原則同意納入互聯互通，投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，合資格產品種類較業界預期少，認為監管機構希望起步時採取較審慎態度，形容只行出了「一小步」。她提到，現時僅限指數ETF產品，期望日後擴闊產品線，涵蓋範圍亦可延伸至海外上市的香港ETF，讓投資者可作多元資產配置。

黃王慈明表示，ETF通的產品類別有限，預料初期市場反應不會特別活躍，短期內未必會令香港的ETF市場急速發展。她提到，內地投資者有配置不同市場及資產類別的需要，尤其對環球股票、高息收益債券、科技股等產品有濃厚興趣，期望下一階段擴闊產品線。至於ETF通未有納入槓桿及反向產品，她指公會現時未有特別倡議放寬此要求，不能要求監管機構「一步到位」。

估計合資格南向ETF5至7隻

兩地監管機構早前指需時兩個月準備細節，黃王慈明表示，目前仍有不少相關政策細節需要監管機構釐清，包括合資格ETF是否自動上架，不用再作審批；本港基金能否在內地建立品牌進行推廣活動；香港基金發行人與內地券商合作的運作模式等，相信兩個月的準備時間充裕。

同場易方達資產管理董事長關秀霞表示，目前業界初步估計合資格的北向ETF約101隻，涉及資產管理規模（AUM）約1000億美元，大多由排名首10家的基金管理公司管理。她指出，內地投資者注重基金公司和指數的聲譽，相信首階段傾向投資於知名的產品。

此外，未來資產環球投資（香港）ETF固定收益投資主管霍浩華則提到，估計合資格南向ETF約5至7隻，相信科指較受內地投資者青睞。