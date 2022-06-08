港蟬聯全球生活費最高城市 調查機構：港防疫嚴格 海外僱員轉移

明報記者 張栩安

關禮廉表示，受到俄烏局勢導致大宗商品價格飈升及全球經濟逐步從疫情中復蘇等因素，今年全球通脹率中位數為5.2%，較2021年的1%大為上升。

港元與美元掛鈎保持强勢

香港物價雖然較往年同期上升3%，仍低於亞洲通脹率中位數3.5%，主要由於房屋租賃成本在過去一年因應人口淨流出而保持穩定。但港元因為和美元掛鈎而保持强勢，其他貨幣相對走弱，令香港再度成為全球外派僱員生活費用最高的城市。

被問及香港是否面對人才外流及吸引力下降的問題，關禮廉指出香港目前最大的挑戰在於較為嚴格的疫情管控措施及沒有明確的通關計劃，令不少在港工作人才回到原居地，或轉到新加坡，甚至是中東地區尤其是迪拜工作。新加坡在全球外派僱員生活費用最高的城市中排第13，與去年持平。雖然新加坡物價在過去12個月顯著上漲，但受限於製造業及出口貿易大幅放緩，令坡元相較其他區域貨幣相對弱勢。

滬亞洲排第三 僅次香港東京

另外，多個內地城市的排名均有上升，當中有4個城市躋身成為全球首15個生活費用最昂貴的城市，而上海在亞洲排名第三，僅次於香港和東京。關禮廉指出，內地城市排名上升的原因主要由於人民幣强勢，而且中國經濟在調查期間表現較强勁，令內地城市物價高於其他地區。

歐元匯率不穩 巴黎跌出前30名

ECA International每年作出兩次主要調查，以協助企業計算生活費用津貼，從而使員工派駐海外時的消費力得到保障。有關調查針對全球超過480個地點，比較外派僱員普遍會購買的一籃子同類消費品及服務。這次研究同時包括ECA住屋調查報告數據，比較全球超過400個地區之中，外派員工通常租住區域的租金費用。

歐盟大部分的城市排名因歐元匯率持續不穩而下降，其中巴黎更跌出全球前30名。