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歐盟將強制用USB-C充電接頭

【明報專訊】歐盟就立法達成協議 ，將強制所有在歐盟銷售的智能手機、平板電腦、電子閱讀器、耳機、手提視頻遊戲機和數碼相機等，在2024年秋季之前一致配備標準的USB-C接口（小圖）。至於筆記簿電腦也須在較後時間遵守新規。相關立法可能會對蘋果（美：AAPL）產生巨大影響，因為該公司仍在使用自家的Lightning接口為iPhone充電。不過該公司近期已為iPad和MacBook配備了USB-C接口。

歐盟為相關法案已商議超過10年，最終達成協議。立法的目的是減少浪費，讓不同的電子設備使用單一的充電器。法案將在今年稍後由歐洲議會通過，並將在2024年秋季前實施。

此外，蘋果在全球開發者大會（WWDC）發布了最新的M2自家處理器，是新一代專為Mac機設計的晶片，由MacBook Air及新版13吋MacBook Pro率先搭載。M2採用第二代5納米製程技術製造，由200億電晶體組成，數量比M1晶片多出25%。額外的電晶體令效能大幅增強，其中記憶體控制器配備100GB/s 統一記憶體頻寬，較M1晶片高出50%。M2 晶片配備多達24GB快速統一記憶體，足以應付更多複雜且繁重的工作。與M1晶片相比，CPU速度提升18%、GPU效能提升最高達35%。搭載M2晶片的MacBook Air，售價由9499港元起。

（綜合報道）

[國際金融]