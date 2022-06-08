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澳洲加息半厘 22年最大幅度

【明報專訊】為遏抑通脹，澳洲央行昨宣布22年來最大幅度的加息，將現金利率大幅上調半厘，由0.35厘上調至0.85厘，遠高於分析師預期的0.25厘升幅。該央行警告未來仍將進一步加息。部分市場人士恐通脹高企及大幅加息將妨礙澳洲經濟復蘇，澳元兌美元昨升至0.7245後回落。

首季CPI升5.1% 21年來最高

澳洲央行行長洛威（Philip Lowe）表示，澳洲經濟的韌性及通脹水平，說明目前已毋須非常規的貨幣政策。他說，雖然澳洲的通脹水平低於多數發達經濟體，但通脹升幅已超出預期，供應鏈緊張、俄烏危機、本土一些行業產能受限及勞動力緊張，都推動通脹上升。澳洲首季消費者物價指數（CPI）按年升5.1%，是2001年以來最高。

洛威表示，未來幾個月會繼續採取措施使貨幣環境逐步正常化，加息的規模和時機將以數據為指引。澳洲央行於5月初將利率由0.1厘上調至0.35厘，是11年來首次加息。

當地肯德基再面臨食材短缺

由於澳洲東岸此前受洪水淹浸，令當地生菜短缺。澳洲的肯德基（KFC）因生菜供應不足，只好把椰菜混入生菜夾進漢堡。這至少是今年以來，澳洲的肯德基門店第二次面臨關鍵食材短缺。今年初，澳洲肯德基因缺乏雞肉，曾在1月削減菜單選項。

澳洲其他蔬果也價格飛漲。部分澳洲消費者在社交網站抱怨，12澳元（約67港元）只買到一棵西生菜，一個西瓜的價格已高達25澳元（約140港元）。蔬果價格以往可相對較快恢復正常水平，因為其他地區的生產可填補供應缺口，但俄烏危機爆發推高了肥料及柴油等農業所需，進而影響到農產品的供應。

（綜合報道）

[國際金融]