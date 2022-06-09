大灣區GBA專題：廣州 百貨公司接力推廣

【明報專訊】廣州市早已發放三輪消費券，反應熱烈，因此於北京路附近的百貨公司再推出促銷活動藉以推動消費。當中，保利•時光里購物商場推出「城央綠洲飛行體驗營」活動，以吸引年輕人前往打卡；中華廣場百貨推出「夏日盡情狂歡」促銷活動。中華廣場商圈方面，由即日至6月30日，在中華百貨使用工行數字錢包（需綁定為一、二類錢包），一次過消費滿200元可獲減50元；由即日至7月中旬，中信用戶於中華廣場消費可使用每月兩張的90元抵100元代金券。
粵海北京路天河城於本月推出品牌商品限定五折起，當中包括，珠寶鐘表、手機數碼、服飾美妝等。另商場聯合推出「618全民狂歡節」，選用招行信用卡支付，可享61.8元抵100元商場消費券，最高88.8元紅包減免福利；由即日至6月30日，於各大商場清費及使用銀聯，即可享消費滿300元減50元優惠，優惠折扣涵蓋珠寶鐘表、手機數碼、家居裝飾、服飾美妝、書店電影、休閒娛樂等商戶。
東山百貨商圈方面，6月上旬推家品節活動，超市塑料家庭用品、製品購一件六五折，兩件及以上五五折，超市日用品、紙品類七八折，茶具套裝低至三八折，廚房雜件六八折。6月中下旬推夏日大作戰活動，黃金首飾免工費，兒童黃金首飾每克減20元，玉器、鑽石、珍珠五折，鉑金、硬金、18k金、名表、銀首飾八折，兒童銀首飾買一送一，空調八五折起，風扇、廚衛電器八五折等。