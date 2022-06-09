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阿里急漲一成 領恒指升穿二萬二 憧憬監管鬆綁 科指低位反彈近四成

【明報專訊】近日港股氣氛明顯回暖，受惠中央快將結束對部分科技企業的調查，同時再復批新遊戲版號的消息，恒指本周3個交易日累升近千點，尤其昨日一度升逾500點，最終在科指急升近5%的帶動下，恒指收市重上二萬二，自3月中的低位已接近反彈20%。

憧憬中央逐漸放寬對科企的監管，阿里健康（0241）及阿里巴巴（9988）分別急漲11.5%及10.1%，為表現最佳藍籌股。國家新聞出版署再批出60個新遊戲版號，即使未有大公司上榜，但騰訊（0700）仍受刺激升6.47%，以全日高位391.4元收市；網易亦升5.7%，嗶哩嗶哩（9626）急彈19.6%，心動（2400）、IGG（0799）及中手游（0302）升6%至8%。大型科技股中，京東（9618）及美團（3690）昨日亦做好，分別升6.4%及4.6%。

法巴：微調清零政策減經濟衝擊

法巴發表報告稱，種種迹象顯示，科企的監管風險正在下降，利好消息包括中央為科企設置「紅綠燈」促進其發展、即將結束對滴滴（美︰DIDI）的調查，以及與美國審計監管機構有機會達成協議等。另一方面，該行相信中央會微調其動態清零的政策，以減低對經濟的衝擊。因此，報告建議投資者可以考慮透過國指及科指的期權部署，以捕捉中資股的潛在升幅。

恒指昨日最多曾升533點，收市報22,014點，升482點或2.24%；國指升211點或2.84%，報7679點；科指急彈4.76%，收報4818點，在三大指數中率先升穿4月初的水平，自今年低位累升近四成。事實上，恒指自今年低位亦已反彈逾19%（見圖1）。

北水逆市淨流出1億

昨日中資股升，北水反而錄得淨流出近1億元。內地投資者早在上月已密密掃貨，一度連續15天淨買入，但近日港股回升，淨買入幅度反而減少（見圖2）。

光大證券國際預期，內地下半年會延續積極的貨幣政策、加強促進內循環經濟，以及加大投放固定資產投資，這些都將抵消部分環球利率上升及中美關係緊張的影響，因此預期下半年恒指有機會上試25,000點水平，國指目標則為8500點。

分析師：外界樂觀「為時過早」

彭博則引述德國中央合作銀行分析師Manuel Muehl稱，中國監管機構正準備結束調查滴滴的報道，外界非常正面以待，但他覺得有點為時過早。Muehl自去年夏天率先看淡阿里巴巴及京東等科技巨頭，彭博引述他近日再表示，從基本面看，中資科技股沒有理由看漲，因最近的財報顯示收入增長大幅放緩，利潤率惡化，自由現金流也大幅下滑。

明報記者