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5月MPF轉賺 中美股基金逆轉

【明報專訊】內地疫情在5月底趨緩，中央政府總動員「拼經濟」，加上科技監管有望放寬，帶動港股和A股在5月底絕地反彈，基金數據公司理柏統計，5月份整體強積金錄得0.34%正回報，扭轉4月負回報表現，年初至今則仍蝕10.2%。去年跑輸整體強積金的大中華股票基金，5月錄得1.8%回報，為月內表現最佳的強積金基金類別，年初至今蝕15.3%，而去年累賺25%的美股基金，5月下跌0.74%，為當月唯一下跌的股票類別，年初至今則累跌15.67%，亦為表現最差的強積金類別（見表）。

年初至今整體仍蝕逾一成

港股基金在5月亦力保不失，錄1.42%回報，首5個月累跌10.85%。股票類別而言，亞洲市場皆錄得正回報，日本股票和亞太區股票基金，5月分別有1.34%和0.94%回報。歐股基金5月賺0.44%。債息月底再次上升，保守資產5月表現差於股票，保本基金賺0.17%，環球債券基金賺0.08%，港元保守混合型基金則蝕0.12%。

萬通萬全歐股升3％ 表現最佳

個別基金方面，5月以萬通的萬全強積金歐股基金表現最佳，錄得3.22%回報，其次為景順中港股票和中國人壽的大中華股票基金，5月有2.4%和2.39%的回報。

至於期內表現最差的基金同是萬全強積金旗下的美股基金，上月蝕4.73%，中國人壽美股基金蝕4.3%，宏利的歐股基金則蝕4.03%。