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佐丹奴突停牌 料涉私有化

【明報專訊】繼本地零售服裝「潮牌」I.T去年成功私有化後，再有港產時裝品牌有相關動作。佐丹奴國際（0709）昨早發公告表示，因應集團要求，相關股份自昨早起短暫停止買賣，以待刊發根據香港公司收購及合併守則須發布的公布。有市場人士估計，集團是次停牌或涉公司私有化。集團停牌前股價為1.59元，市值約25億元。

大股東鄭氏周企 Webb次大股東

翻查資料，獨立股評人David Webb於去年8月大手掃入佐丹奴26萬股，每股平均價為1.5678元，總涉資達40.8萬元；完成交易後，David Webb持股量升至5.01%，達需要按規定申報水平，並屬持股達29.04%、鄭氏家族旗下周大福企業之後，佐丹奴第二大股東。本報記者昨日向佐丹奴、周大福企業及David Webb等三方查詢有關私有化消息，惟至截稿前仍未獲回覆。

佐丹奴去年錄得純利1.9億元，而2020年為虧損1.12億元，按年成功由虧轉盈。不過，當時集團管理層預期，外地旅客短期內未能重臨本地，相信今年大部分時間香港經濟情况亦不會好轉，同時不看好本地未來1至2年生意情况，故集團將縮減香港業務，包括今年中或第三季計劃關閉5至7間業績未如理想的門市。另集團當時亦曾指，由於香港租金成本持續高企，本地現時已非集團發展重地，未來或會持續削減門店數目。