moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

台積電料今年營收升三成 未擬歐設廠

【明報專訊】龍頭晶片代工廠台積電（美：TSM）董事長劉德音昨日在股東會上表示，去年以美元計算營運收入按年增長近25%，預計今年全年將增長約30%，較集團年初的預測更高。對於有傳集團計劃到歐洲設廠，劉德音稱仍在持續評估，現時沒有具體方案。

台積電早前公布4月營收按年增長55%，今年首4個月累計按年增長四成，均創歷史新高。劉德音表示，集團正進入高結構增長年，預計今年營收增長約30%。今年初集團原預計全年營收升幅為20%。

集團同時維持第二季銷售額將達176億至182億美元的預測，毛利率將由第一季的55.6%，擴大為56%至58%，營業淨利率為45%至47%。

台積電近年積極到海外擴產，繼在美國和日本設廠，有傳可能計劃在德國、捷克、意大利及新加坡等地開設廠房。劉德音說，集團持續評估各個地點，海外建廠以客戶需求為主要考慮，在美國、日本建廠，歐洲客戶就相對少；他又提及美國建廠進度，說一切按計劃進行，成本較預期高，惟台積電能應付。根據集團預計，明年資本開支將超過400億美元（約3120億港元）。

劉德音指出，雖然美國當地供應鏈不及台灣完整，但相信台積電、英特爾、三星陸續建廠後，供應鏈將會更有競爭力。