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虛銀1.6厘定存搶短錢 壹賬通存4個月僅百元入場

標籤：經濟

【明報專訊】銀行持續調高港元定存年利率，傳統銀行目前12個月長定存的最高年息達2.5厘，虛擬銀行則轉搶短錢，昨日推出4個月存期、1.6厘的優惠，在相近存期當中屬最高水平。

平安壹賬通銀行（PAOB）昨宣布，即日起把4個月港元定期存款年利率上調至1.6厘，新舊個人銀行客戶均可享此優惠，不設存款額上限。

PAOB又表示，深明客戶希望透過定期存款賺取高息回報，同時又希望保持資金流動性，因此特別推出1個月定期存款，年利率為1厘。

天星3個月起存額僅1000元

虛擬銀行標榜較低起存額，PAOB除了不設存款上限，最低存款亦只為100元；另一虛銀天星（Airstar），目前3個月存期的年利率為1.1厘，起存額只需1000元。

目前不少傳統銀行的優惠集中於6個月以上的存期，但亦有個別銀行搶短錢，例如花旗雖然沒有12個月港元定存優惠，但有推3個月定存優惠，年利率為1.38厘。創興銀行亦一樣，近期一直集中推1至3個月定存優惠，目前最高年息為1.2厘，存期為3個月。

不過，傳統銀行的起存額較高，例如上述花旗及創興分別為5萬及100萬元；工銀亞洲的98天存期、1.2厘年息，起存額為80萬元；建行亞洲的1.05厘3個月定存優惠，起存額為300萬元；大新銀行（2356）3至6個月以下的1.5厘優惠，起存額更達500萬元。