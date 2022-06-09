世銀警告全球歷數年滯脹 大削經濟預測 指多國衰退無可避免

亞特蘭大聯儲銀行的GDPNow經濟模型亦預測，美國經濟可能接近衰退邊緣。投資者憂慮增長前景，道指及標普500指數早段下滑。

儲局經濟模型預測接近衰退邊緣

世銀形容，最新的報告對目前經濟狀况，與50年前的滯脹進行了「首次有系統的」比較，目前的情况與1970年代的滯脹期相似，當時發達經濟體大舉加息遏抑通脹，並在新興及發展中經濟體引發一系列金融危機。世銀稱，當年和現在的明顯相似之處，包括供應方面的干擾、寬鬆貨幣政策導致通脹飈升、增長前景放緩，以及新興經濟體面對貨幣政策收緊的脆弱性。不過兩個時期也有許多不同之處，例如美元強勢、主要金融機構的資產負債表普遍強勁，為政策調整提供一些空間。印度央行昨宣布加息半厘，將基準利率上調至4.9厘，是印度今年第二次加息。

世銀預計，今年新興及發展中經濟體的GDP增長，將由去年的6.6%大幅放慢至3.4%；發達經濟體今年的GDP增長，將由去年的5.1%放慢至2.6%。世銀預測，直至2024年，全球GDP增長將維持在3%左右。為免滯脹歷史重演，世銀敦促政策制定者協調對烏克蘭援助、應對石油及食品價格飈升，並為發展中經濟體提供債務減免。

由發達經濟體組成的經合組織，將成員國今年的通脹增長預測上調1倍至8.5%，是1988年以來最高。經合組織首席經濟學家布恩（Laurence Boone）稱，全球將因俄烏危機付出巨大代價，經濟增長下滑和通脹上升的程度，將取決於戰爭事態發展。

經合：經濟增長取決俄烏戰况

亞特蘭大聯儲銀行的GDPNow經濟模型亦預測，美國GDP在首季按季折合成年率收縮1.5%後，次季可能僅增長0.9%，較此前預測下調0.4個百分點，反映美國經濟可能陷入衰退邊緣，倘連續兩季都負增長，將出現技術衰退。通脹高企之際，GDPNow預期，為美國GDP貢獻七成的個人消費支出（PCE）在第二季的增幅，由此前預測的4.4%下修至3.7%。

高盛（美：GS）經濟學家指出，由於俄羅斯產量下降，以及中國需求逐步復蘇，布蘭特原油價格最早於今夏飈升至每桶140美元，但這對於消費者來說，相當於油價漲到每桶160美元，因為煉油產能不足，意味汽油及燃料價格升幅高於正常預期。

原油貿易巨頭Trafigura警告，油價可能在未來數月漲至每桶150美元，使需求在年底前受到破壞。他說，包括銅和鋰等金屬在內的大宗商品價格上漲，也可能對全球經濟增長造成壓力。全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）創辦人達利歐（Ray Dalio）表示，在經歷一段時間的滯脹後，環球央行將在2024年接近美國總統大選之際被迫開始減息。他說目前的貨幣收緊模式，可能導致許多金融資產價格下調，這將帶來巨大的痛苦，促使各國央行重新放鬆政策。

（綜合報道）

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