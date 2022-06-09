moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

世銀警告全球歷數年滯脹 大削經濟預測 指多國衰退無可避免

【明報專訊】世界銀行最新發表的《全球經濟展望》警告，俄烏危機導致大宗商品價格飈升，加劇了新冠疫情對供應鏈的損害，令環球經濟可能陷入類似於1970年代的滯脹，恐全球面對持續數年的低增長、高通脹時期，很多國家將無可避免陷入衰退。世銀預測，今年的全球GDP增長將由2021年的5.7%增幅，放緩至2.9%，較1月的預測大幅下修1.2個百分點（見表）。經合組織（OECD）也將今年全球GDP增長預測，由4.5%下調至3%。

亞特蘭大聯儲銀行的GDPNow經濟模型亦預測，美國經濟可能接近衰退邊緣。投資者憂慮增長前景，道指及標普500指數早段下滑。

儲局經濟模型預測接近衰退邊緣

世銀形容，最新的報告對目前經濟狀况，與50年前的滯脹進行了「首次有系統的」比較，目前的情况與1970年代的滯脹期相似，當時發達經濟體大舉加息遏抑通脹，並在新興及發展中經濟體引發一系列金融危機。世銀稱，當年和現在的明顯相似之處，包括供應方面的干擾、寬鬆貨幣政策導致通脹飈升、增長前景放緩，以及新興經濟體面對貨幣政策收緊的脆弱性。不過兩個時期也有許多不同之處，例如美元強勢、主要金融機構的資產負債表普遍強勁，為政策調整提供一些空間。印度央行昨宣布加息半厘，將基準利率上調至4.9厘，是印度今年第二次加息。

世銀預計，今年新興及發展中經濟體的GDP增長，將由去年的6.6%大幅放慢至3.4%；發達經濟體今年的GDP增長，將由去年的5.1%放慢至2.6%。世銀預測，直至2024年，全球GDP增長將維持在3%左右。為免滯脹歷史重演，世銀敦促政策制定者協調對烏克蘭援助、應對石油及食品價格飈升，並為發展中經濟體提供債務減免。

由發達經濟體組成的經合組織，將成員國今年的通脹增長預測上調1倍至8.5%，是1988年以來最高。經合組織首席經濟學家布恩（Laurence Boone）稱，全球將因俄烏危機付出巨大代價，經濟增長下滑和通脹上升的程度，將取決於戰爭事態發展。

經合：經濟增長取決俄烏戰况

亞特蘭大聯儲銀行的GDPNow經濟模型亦預測，美國GDP在首季按季折合成年率收縮1.5%後，次季可能僅增長0.9%，較此前預測下調0.4個百分點，反映美國經濟可能陷入衰退邊緣，倘連續兩季都負增長，將出現技術衰退。通脹高企之際，GDPNow預期，為美國GDP貢獻七成的個人消費支出（PCE）在第二季的增幅，由此前預測的4.4%下修至3.7%。

高盛（美：GS）經濟學家指出，由於俄羅斯產量下降，以及中國需求逐步復蘇，布蘭特原油價格最早於今夏飈升至每桶140美元，但這對於消費者來說，相當於油價漲到每桶160美元，因為煉油產能不足，意味汽油及燃料價格升幅高於正常預期。

原油貿易巨頭Trafigura警告，油價可能在未來數月漲至每桶150美元，使需求在年底前受到破壞。他說，包括銅和鋰等金屬在內的大宗商品價格上漲，也可能對全球經濟增長造成壓力。全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）創辦人達利歐（Ray Dalio）表示，在經歷一段時間的滯脹後，環球央行將在2024年接近美國總統大選之際被迫開始減息。他說目前的貨幣收緊模式，可能導致許多金融資產價格下調，這將帶來巨大的痛苦，促使各國央行重新放鬆政策。

（綜合報道）

[國際金融]