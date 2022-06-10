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中證監否認研螞蟻上市 阿里美倒跌 路透︰最快下月交申請 彭博︰料將批出金控牌照

【明報專訊】近日內地對科企監管漸趨放寬，阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團的IPO計劃昨日傳出「放生」消息。據彭博引述知情人士報道，2020年螞蟻集團兩地上市計劃，被監管機構重新提上議事日程，有望成為科技行業迄今最具標誌性的政策拐點信號。惟昨晚中證監否認有關該方面的評估和研究工作；螞蟻官方則表示，目前沒有啟動IPO計劃。阿里昨日港股升2.3%，收報112.3元，阿里美股（美：BABA）盤前由升轉跌，至今早零時折合每股見109港元，較港股收市跌逾2％。

明報記者 陳麗歡

中證監昨日回應表示，沒有這方面的評估和研究工作，但重申支持符合條件的平台企業在境內外上市。螞蟻集團其後亦表示，集團正在監管部門指導下專注整改工作，目前沒有啟動IPO的計劃。

然而，在中證監否認後，路透社昨晚又引述消息人士報道，中國當局已初步批准螞蟻重啟兩地IPO計劃，集團計劃最快下月提交招股書。

重申支持符條件平台上市

據彭博報道引述知情人士透露，中證監已經設立一個工作小組，評估重啟螞蟻A股上市的可行方案。報道又引述知情人士稱，當局對螞蟻的金融控服公司的牌照申請，已接近獲批前的最後階段，這將為螞蟻重啟上市掃清障礙。報道又稱，螞蟻集團仍期望最終在A股及H股兩地上市， 而螞蟻最新聘請港交所（0388）主席史美倫擔任獨立董事的舉動是得到監管當局的認可，也顯示其上市事宜取得進展。

史美倫任獨董 被視當局認可

早前國務院副總理劉鶴明言，「支持平台經濟民營經濟持續健康發展，處理好政府與市場關係」，其後內地頻頻傳出對科企有利的消息，包括本周初有關結束對滴滴（美︰DIDI）的調查，令科企股價明顯向好。事實上，阿里股價已自今年3月中的低位累計反彈56%，單是近兩周，由5月26日起計，亦已累升37%（見圖）。

儘管投資者歡迎任何放鬆打擊科技股的迹象，但對螞蟻而言，仍難以重回2020年上市前的繁榮時期。 事實上，螞蟻上市觸礁後，當局一直要求其重組成為一間合規格的金融控股公司，並受人行監管。

螞蟻估值較兩年前縮水2/3

市場對螞蟻的估值亦大幅縮水。作為投資者之一的美國富達投資，在當年上市前夕評估螞蟻估值達2950億美元，但自從螞蟻被點名要求重組後，富達先後兩次下調螞蟻估值，首次調低一半至1440億美元，其後再降至780億美元，較上市前估值僅跌剩三分之一。