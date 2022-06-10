moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

B站首季虧損擴至16億 美股早段挫13％

【明報專訊】內地彈幕影片分享網站嗶哩嗶哩（9626）（簡稱B站）昨日收市後公布，首季虧損擴大至22.82億元（人民幣，下同），去年同期虧損9.04億元。經調整歸屬於股東淨虧損擴大至16.53億元，去年同期虧損8.9億元；經調整每股基本淨虧損4.2元；期內淨營業額50.54億元，按年增長29.56%；此外，公司預計第二季淨營業額或按季下跌最多4%。

嗶哩嗶哩股價昨日收市跌1.4%；其美股昨晚急挫，至今早零時折合每股203港元，較港股收市跌13％。

首季移動遊戲營業額按年增長15.98%，增值服務營業額增長37.13%，廣告收入增長45.63%，電商及其他收入增長16.22%。營業成本按年增加43%至42.47億元，收入分成成本增加53%至21.46億元，毛利潤減少13.94%至8.07億元。公司預計第二季淨營業額將為48.5億至49.5億元，即按季下跌2%至4%。

預告次季營業額跌2至4%

截至3月底，月均活躍用戶和移動端月活用戶，按年分別增加31%和33%；日均活躍用戶按年增加32%，平均每月付費用戶按年增加33%。首季單個用戶日均使用時長增加至95分鐘創新高，期內付費率達到9.3%，亦創新高。集團3月宣布在未來24個月內，回購最多5億美元的美國存託股，業績報告透露，截至3月底，已根據該計劃回購約140萬股美國存託股，總成本3000萬美元。