友和今掛牌 富途暗盤升逾8%

頂頭槌飛帳賺9.9萬

友和公布，公開發售一手中籤率20%，每手2000股，認購20手穩中一手。此外，有5名投資者循乙組「入飛」，獲發55萬股。是次全球發售所得款項淨額約為7470萬元，主要用於自然增長搶佔市佔率、擴大員工隊伍，以及收購電子商務公司等。

另外，本港第二家特殊目的收購公司（SPAC）Vision Deal HK（7827）於今日掛牌。公司公布，發售獲輕微超額認購，94名專業投資者入股，當中有24名為機構專業投資者，而該等機構專業投資者將分別持有A類股份及上市權證約75%。

Vision Deal HK將予發行的約1億股A類股份及5005份上市權證 （4827） 在聯交所主板上市及買賣，A類股份將佔已發行股份總數的80%，每手11萬股，每股發行價10元，每手初始價值110萬元；上市權證每手5.5萬股。

明報記者