鄭志恒鄭志雯齊任周大福副主席 分析料鋪路交棒 須時觀察接班人表現

明報記者 周綺琪 陳偉燊

周大福昨日發公告，指公司現任執行董事鄭志恒和鄭志雯同獲委任為董事會副主席，即日起生效。公司認為，有關委任可為董事會引入更多創新管理制度新思維，以領導和推行覆蓋集團所有業務領域的整體改革戰略及執行計劃。另公司獨立非執行董事、馮氏集團主席馮國經亦宣告不尋求連任，意味將結束11年任期。

另擬回購不多於10%股份

據周大福年報，集團董事會去年度大幅加薪，總薪酬支出大增1.3倍至近2億元，其中鄭志恒年薪增1.5倍至1700萬元，去年度剛轉任執董的鄭志雯年薪為440萬元。周大福同時宣布，計劃行使回購授權項下權力，自今年6月10日起至7月27日期間，動用現有可用現金儲備、回購不多於10%股份，惟有關建議仍需待股東大會通過。

翻查資料，現時鄭氏家族旗下兩大上市旗艦均由鄭家純出任主席，其中鄭志剛早在2007年已加入家族企業，是第三代中最早加入家族企業的成員，主要負責管理地產業務；其後在2015年及2020年先後升任新世界副主席及行政總裁。至於鄭志恒及鄭志雯，則先後在2010年及2012年獲委任為新世界執董，當中鄭志恒主要負責財務事宜，鄭志雯則主攻酒店項目，其中Rosewood、Penta都屬其管理。

鄭志雯入局僅3年升副主席

至於周大福方面，公司自2011年底上市起一直未有設立副主席一職，其中鄭志剛及鄭志恒當時已出任公司執行董事，至於鄭志雯則至2019年才加入董事會任非執行董事，至去年調任為執行董事，主理高端珠寶業務，加入短短3年便已升任副主席。

永裕證券董事總經理謝明光認為，今次安排料是周大福幾名高層年紀較大需要逐步安排接班，加上鄭志剛在新世界工作較為繁重，因此在家族成員之間分工。富昌證券聯席董事譚朗蔚亦認為，今次安排是鋪路交棒屬合理揣測，但相信純官短期內不會退休，仍要一段時間觀察接班人表現。