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中國上月出口按年升17％

【明報專訊】中國海關總署公布，5月全國出口總值為3082.4億美元，按年升16.9%，大幅好過市場預期的8%，相對港口受新冠肺炎疫情打擊的4月出口總值則上升12.6%，5月進口額則為2294.9億美元，按年上升4.1%，按月則升3.1%，貿易順差為787.5億美元，按年升72.92%。

5月份工業製品出口按月有明顯上升，不少生產商獲列入復工白名單的汽車，出口金額和數量按月急增44.01%和32.75%，汽車零配件出口金額上升12.98%。另外，鋼材出口金額和數量按月上升50.19%和55.9%。

工業原料進口方面，用於建築的鐵礦砂、銅礦砂5月進口數目按月上升7.51%和16.19%，原油和成品油進口數量按月分別上升6.5%和35.72%，不過鋼材和橡膠進口量分別按月下跌15.69%和13.62%，煤進口量亦跌12.74%。食品進口價格上升，肉類和瓜果進口金額按月升8.62%和51.68%遠高於進口數量的0.34%和8.13%按月升幅。

ING：北京式封城 經濟影響微

ING銀行指出，5月進出口數據反彈，主要因為上海港口設施在5月最後一周重開，如果未來中國防疫封城採取較有彈性的北京模式，對經濟影響會較短和較輕。該行認為，5月出口按年升幅與3月的14.7%大致相同，若全球需求延續自2021年的向好趨勢，預期中國出口至今年第三季可維持15%按年升幅。