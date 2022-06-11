中央力谷 5月新貸社融勝預期 住戶新貸連月減少 M2增11%返兩年高

內地5月份社會融資規模增量2.79萬億元，多過市場預期的2.03萬億元；新增人民幣貸款1.89萬億元，多過預期的1.223萬億元。5月末社會融資規模存量為329.19萬億元，按年增長10.5%；M2餘額按年增長11.1%，高過預期的10.3%，重返2020年中的高水平（見圖1）。狹義貨幣（M1）餘額按年增長4.7%，增速與4月持平。

傳中央「窗口指導」5月新貸超去年

4月份內地新增貸款意外地低，其後國務院與各部委力谷銀行借貸，上月底更有傳進出口銀行、中國銀行 （3988） 、郵儲銀行 （1658）等多家大行獲窗口指導，明言5月新貸要較去年同期多。最終，5月份的新增貸款按年多增3920億元。

但從分部門看，5月份的新貸仍主要集中於企（事）業單位貸款，增加1.53萬億元，按年多增7291億元，其中短期貸款由去年同期的減少644億元，轉為增加2642億元，中長期貸款增加5551億元，票據融資增加7129億元，按年多增5591億元。

相反，住戶貸款的增速繼續下跌，5月份住戶貸款增加2888億元，按年少增3344億元。其中，短期貸款增加1840億元，與去年同期相若。少增的部分主要是代表住宅按揭的中長期貸款，5月增加1047億元，按年少增3379億元。

高盛：料信貸保持穩健增長

事實上，即使內地未受Omicron疫情影響，今年首5個月的新增住戶貸款，各月都按年萎縮（見圖2），尤以4月份按年少增逾7400億元最多，直接影響整體新貸數字低迷。

投行高盛指出，5月份中國金融數據回升，主要因信貸需求復蘇及政策強力推動。5月社融增量當中，政府債券淨融資1.06萬億元，按年多3881億元，高盛預計政策要求下，重大基建項目的加速將增加信貸需求，政府債券發行將保持強勁，而隨着全國進一步放寬疫情防控措施，預計信貸需求繼續在6月復蘇，未來數月信貸增長保持穩健。

明報記者