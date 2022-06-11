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內地5月CPI低於預期 分析：為寬鬆政策創條件

【明報專訊】國家統計局公布，內地5月居民消費價格（CPI）按年上漲2.1%，略低過市場預期的2.2%，4月同為2.1%；工業生產者出廠價格（PPI）按年增長6.4%，符合市場預期，4月份增長8%。PPI為2021年3月後最低。

燃料大漲 交通費升幅最大

CPI主要類別當中，5月份以交通通訊的價格按年升幅最大，達6.2%，主要因交通工具用燃料按年升27.1%。而食品煙酒類亦升2.1%，主要為鮮菜及鮮果，均有逾一成增幅。不過按月相比，交通通訊類只增0.1%，食品煙酒按月跌0.9%。統計局表示，在5月份2.1%的按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.8個百分點，新漲價影響約為1.3個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上升0.9% ，升幅與4月相同。

至於PPI，生產資料及生活資料的出廠價格分別按年升8.1%及1.2%，前者的升幅按月少2.2個百分點，是超過一年來重返單位數。統計局指，5月份各地區各部門保障重點產業鏈供應鏈暢通穩定，PPI按月和按年漲幅均繼續回落。

未來數月刺激措施或包括減息

低通脹為較寬鬆的貨幣政策提供條件，上海證券宏觀分析師胡月曉指出，CPI整體下行趨勢不變，考慮到通脹是影響利率的主要因素，預計今年內利率下行可期，但亦須考慮外圍環境，輸入通脹壓力仍在。保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，由於PPI年增速已處於下降趨勢，通脹不太可能成為政策進一步放鬆的抑制因素，預計中國政府將在未來幾個月推出更多的刺激措施，包括減息。