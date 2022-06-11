moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

美股急挫 夜期低水逾500點

【明報專訊】內地科企接連傳出利好消息，帶動科指本周累升9.75%，成為全球表現最佳指數。成分股以阿里系表現最強，阿里健康（0241）周內累漲29.34%，阿里巴巴（9988）亦升22.21%，多隻科技股本周累升逾一成（見表）。科指昨天收升1.62%，報4826點。恒指收跌62點或0.29%，報21,806點。而受晚上美股急挫影響，至約10時半，恒指夜期低水524點，報21,282點（相關新聞刊A15）。

科技股一周升幅顯著 車股昨大升

汽車股昨天發威領漲大市，繼乘聯會日前看好6月乘用車產銷量後，投行高盛及花旗紛紛發報告唱好車企6月銷售。高盛引述比亞迪（1211）上海經銷商指出，該店去年售出1400輛比亞迪「王朝」系列，目標於2022年達至2000輛，意味同店銷售增長逾40%。

高盛指出，受累於疫情封控措施，該店在今年3月15日至5月31日暫停營業；其間曾透過線上交易賣出150輛汽車，及後在6月恢復營運時，迄今於線下售出60輛汽車，意味其運行速度高於全年目標。該經銷商經理亦預計比亞迪的產能將大幅提升，由現時每月的11萬輛，至年底時可提升到每月28萬輛，反映銷售有望強勁復蘇。

花旗亦引述長城汽車（2333）管理層稱，隨着內地推出汽車刺激措施，預計6月的銷量將增加，惟強調汽車零部件供應是關鍵影響因素。長汽昨天急漲9.14%，收報15.52元；比亞迪昨天收報315.8元，升5.27%，其A股市值突破萬億元。

周四（9日）公布業績的新能源汽車股蔚來（9866），創辦人李斌於電話會上稱由6月開始，蔚來供應鏈和整車生產已基本恢復正常，包括上海在內多個重要市場的交付工作也已步入正軌。他又指，雖然晶片及一些供應鏈的產能提升仍陷瓶頸，若目前趨勢能夠保持，公司對第三季的交付量仍有信心。蔚來績後收跌3.13%，報154.7元。