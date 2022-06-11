美股急挫 夜期低水逾500點

科技股一周升幅顯著 車股昨大升

汽車股昨天發威領漲大市，繼乘聯會日前看好6月乘用車產銷量後，投行高盛及花旗紛紛發報告唱好車企6月銷售。高盛引述比亞迪（1211）上海經銷商指出，該店去年售出1400輛比亞迪「王朝」系列，目標於2022年達至2000輛，意味同店銷售增長逾40%。

高盛指出，受累於疫情封控措施，該店在今年3月15日至5月31日暫停營業；其間曾透過線上交易賣出150輛汽車，及後在6月恢復營運時，迄今於線下售出60輛汽車，意味其運行速度高於全年目標。該經銷商經理亦預計比亞迪的產能將大幅提升，由現時每月的11萬輛，至年底時可提升到每月28萬輛，反映銷售有望強勁復蘇。

花旗亦引述長城汽車（2333）管理層稱，隨着內地推出汽車刺激措施，預計6月的銷量將增加，惟強調汽車零部件供應是關鍵影響因素。長汽昨天急漲9.14%，收報15.52元；比亞迪昨天收報315.8元，升5.27%，其A股市值突破萬億元。

周四（9日）公布業績的新能源汽車股蔚來（9866），創辦人李斌於電話會上稱由6月開始，蔚來供應鏈和整車生產已基本恢復正常，包括上海在內多個重要市場的交付工作也已步入正軌。他又指，雖然晶片及一些供應鏈的產能提升仍陷瓶頸，若目前趨勢能夠保持，公司對第三季的交付量仍有信心。蔚來績後收跌3.13%，報154.7元。